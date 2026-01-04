برلماني: انعقاد الفصل التشريعي الثالث للبرلمان يأتي في مرحلة مهمة بتاريخ مصر

أعرب النائب حازم الريان ، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية ، عن اعتزازه بالثقة التي منحه إياها ناخبو دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، ووصف اللحظة بأنها "بداية عهد وميثاق مسؤولية وطنية أتشرف بها أن أكون عند حسن الناخبين"، مؤكدًا أن هذه الثقة تفرض عليه "أمانة كبيرة" سيعمل جاهدًا ليكون عند حسن ظنها.

ووجه النائب الشكر والتقدير للفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، والنائب اللواء أركان حرب أحمد العوضي نائب أول رئيس الحزب ووكيل مجلس الشيوخ والنائب محمد مجاهد امين الحزب بمحافظة الإسكندرية، وكافة قيادات الحزب .

وأكد أن انعقاد الفصل التشريعي الثالث يأتي في مرحلة محورية تواجه فيها الدولة تحديات متعددة، مما يستدعي توحيد الجهود لدعم مسار التنمية وتعزيز الأداء التشريعي ، بما يحقق المصالح العليا للوطن ويواكب تطلعات الشعب، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد عزت مناع، بدأت منذ صباح اليوم استقبال الأعضاء المنتخبين الجدد، حيث تسلم الأعضاء الجدد كارنيهات العضوية إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثالث للمجلس لعام 2026.