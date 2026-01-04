قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد سامي يكشف سر لياقته على الهواء.. ومي عمر تمزح بصورة قديمة في «أبلة فاهيتا»
بعد حسم 35 مقعدا اليوم.. ننشر تشكيل مجلس النواب الجديد
قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: زيارة رئيس الوزراء للأقصر تعكس حجم الإنجازات في مبادرة حياة كريمة

مدبولي
مدبولي

أكدت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن، عضو مجلس النواب، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة الأقصر تكتسب أهمية كبيرة في ظل المتابعة المستمرة لمشروعات التنمية والخدمات التي تشهدها المحافظة، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي هذا السياق، أشارت ريهام ابو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، إلى أن المشروعات المنفذة في مركزي إسنا وأرمنت نموذج حي للإنجازات التي تحققها الحكومة في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المشروعات التي تم تنفيذها في إطار "حياة كريمة" قد أحدثت نقلة نوعية في حياة المواطنين، إذ تم الانتهاء من 670 مشروعًا بنسبة 100% في مجال الإنشاءات، بينما بلغت نسبة الإنجاز في مشروعات البنية التحتية 95%.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات تشمل مجالات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 687 ألف نسمة في مركزي إسنا وأرمنت.

وأكدت ريهام ابو الحسن، أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجاز المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من المبادرة.

وأضافت نائبة الصعيد، أن هذه المشروعات تتضمن تحسينًا كبيرًا في مرافق الخدمات الأساسية، ما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة أفضل للمواطنين في المناطق الريفية.

واختتمت الدكتورة ريهام ابو الحسن، إلى أن هذه الإنجازات في الأقصر تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير خدمات متكاملة لجميع المواطنين في مختلف القرى والمدن، مضيفًا أن "حياة كريمة" تمثل أداة رئيسية لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المناطق.

النواب مدبولي رئيس الوزراء مجلس النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

حذر من التلاعب بالأسمدة المدعمة.. أبرز توجيهات وزير الزراعة خلال جولته بمحافظة الفيوم

القاضي حازم بدوي خلال المؤتمر .

حازم بدوي: إبطال أصوات لجنة في أبو حمص بالبحيرة لايؤثر على انتخابات النواب

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر

أدعو الله أن يكون فأل خير.. رئيس الوطنية للانتخابات يهنىء المصريين بالعام الجديد

بالصور

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

المزيد