برلمانية: زيارة رئيس الوزراء للأقصر تعكس حجم الإنجازات في مبادرة حياة كريمة

أكدت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن، عضو مجلس النواب، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة الأقصر تكتسب أهمية كبيرة في ظل المتابعة المستمرة لمشروعات التنمية والخدمات التي تشهدها المحافظة، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي هذا السياق، أشارت ريهام ابو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، إلى أن المشروعات المنفذة في مركزي إسنا وأرمنت نموذج حي للإنجازات التي تحققها الحكومة في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المشروعات التي تم تنفيذها في إطار "حياة كريمة" قد أحدثت نقلة نوعية في حياة المواطنين، إذ تم الانتهاء من 670 مشروعًا بنسبة 100% في مجال الإنشاءات، بينما بلغت نسبة الإنجاز في مشروعات البنية التحتية 95%.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات تشمل مجالات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 687 ألف نسمة في مركزي إسنا وأرمنت.

وأكدت ريهام ابو الحسن، أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجاز المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من المبادرة.

وأضافت نائبة الصعيد، أن هذه المشروعات تتضمن تحسينًا كبيرًا في مرافق الخدمات الأساسية، ما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة أفضل للمواطنين في المناطق الريفية.

واختتمت الدكتورة ريهام ابو الحسن، إلى أن هذه الإنجازات في الأقصر تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير خدمات متكاملة لجميع المواطنين في مختلف القرى والمدن، مضيفًا أن "حياة كريمة" تمثل أداة رئيسية لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المناطق.