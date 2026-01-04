برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل، مؤكدة أن الطقس يشهد استقرارًا نهارًا مع أجواء مشمسة، في الوقت الذي تزداد فيه حدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

الأرصاد تحذر من برودة شديدة ليلًا وصقيع على المزروعات

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى، إن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى سجلت أمس 7 درجات مئوية، بينما تسجل اليوم 8 درجات، بفارق طفيف للغاية.

وأوضحت “غانم” أن حالة الاستقرار الجوي ترجع إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى أجواء مشمسة خلال ساعات النهار، مشيرة إلى أن الأجواء الباردة ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 19 درجة مئوية، إلا أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال الليل، لتصل إلى أقل من 5 درجات مئوية في بعض المحافظات، ما يجعل الطقس شديد البرودة وقارسًا في عدد من المناطق.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد من تكون الصقيع على المزروعات، خاصة في مناطق شمال سيناء، والصعيد، والوادي الجديد، كما نبهت إلى تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، والتي قد تؤثر على الرؤية الأفقية.

وأشارت “غانم” إلى أنه مع الأيام المقبلة من المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى نحو 23 درجة مئوية.

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية.

شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 4 يناير 2026

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، حالة الطقس اليوم الأحد 4 يناير 2026، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأشار البرنامج إلى وجود شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، من الثالثة حتى العاشرة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

كما لفت «صباح البلد» إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع ظهور سحب منخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر، وسط تحذيرات من الأرصاد بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.



