الأرصاد تحذر: برودة الطقس مستمرة حتى هذا اليوم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم وحالة الجو ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، إن الهيئة حذرت من وجود انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة خاصة في فترة الليل، حيث سجلت الصغرى على القاهرة الكبرى بالأمس 7 درجات وتسجل اليوم 8 درجات، بفارق طفيف للغاية.

وأضافت أن الطقس سيكون مستقر اليوم، لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على وجود الأجواء المشمسة، متابعة: الأجواء الباردة مستمرة حتى يوم الثلاثاء القادم.

ولفتت إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 19 درجة، ولكن مع فترات الليل ستقل درجات الحرارة لتصل إلى أقل من 5 درجات على بعض المحافظات ليكون الطقس شديد وقارس البرودة في بعض المحافظات.

وحذرت من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال سيناء والصعيد والوادي الجديد، متابعة: مع الأيام القادمة سترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 23 درجة على القاهرة الكبرى.

وحذرت من تكون الشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.