موجة برد جديدة تضرب البلاد.. مفاجأة في حالة الطقس غدًا

تشهد حالة الطقس في مصر غدًا الأحد 4 يناير 2026 انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد، وسط تحذيرات من برودة شديدة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، مع توقعات بتكوّن الصقيع على المزروعات في عدد من المناطق، خاصة شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



طقس شديد البرودة صباحًا وليلاً

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن حالة الطقس غدًا تتسم ببرودة شديدة في الصباح الباكر، مع أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار، قبل أن تعود درجات الحرارة للانخفاض بشكل ملحوظ مع حلول ساعات المساء والليل، حيث يسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر، خاصة في المناطق المكشوفة والزراعية.



وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس الحالية تُعد امتدادًا لموجة باردة تضرب البلاد، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، وهو ما يزيد من فرص تكون الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

تحذيرات من الصقيع على المزروعات

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، نتيجة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال الليل، مطالبة المزارعين باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية من الآثار السلبية للبرودة الشديدة.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار متابعة حالة الطقس وتأثيرها المباشر على القطاع الزراعي، خاصة في ظل استمرار الأجواء الباردة خلال هذه الفترة من العام.

شبورة مائية كثيفة على الطرق

وبحسب بيان الأرصاد، من المتوقع تكوّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، وتحديدًا من الساعة 3 وحتى 10 صباحًا، على عدد من الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



وأوضحت الهيئة أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، وكذلك على طرق وسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع ضرورة التزام قائدي المركبات بتعليمات السلامة المرورية.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

وعن فرص سقوط الأمطار، أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما لفتت إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يؤثر ذلك على الأنشطة اليومية للمواطنين.

السحب المنخفضة تسيطر على بعض المناطق

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس غدًا تتأثر بظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على عدد من المناطق، خاصة القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال النهار، مع استمرار الإحساس بالبرودة خلال الليل.

وأكدت الهيئة أن هذه السحب لا يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح، ما يجعل الأجواء مستقرة نسبيًا رغم انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، تسجل القاهرة الكبرى غدًا درجة حرارة عظمى تبلغ 20 درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى 8 درجات، وهو ما يعكس الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتعد هذه الأجواء امتدادًا لحالة الطقس البارد التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية، مع استمرار التأثيرات الشتوية الواضحة.

حالة الطقس في الإسكندرية

وفي مدينة الإسكندرية، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى 20 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 11 درجة، مع أجواء باردة ليلًا، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، خاصة على المناطق الساحلية.

حالة الطقس في مطروح

أما محافظة مطروح، فتسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 18 درجة مئوية، وصغرى تصل إلى 10 درجات، وسط أجواء باردة نسبيًا نهارًا وشديدة البرودة ليلًا، مع فرص ضعيفة للأمطار الخفيفة على بعض المناطق الساحلية.

حالة الطقس في محافظات الصعيد

وفي صعيد مصر، تتفاوت درجات الحرارة بين المحافظات، حيث تسجل مدينة سوهاج درجة حرارة عظمى تبلغ 22 درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى 8 درجات، مع أجواء شديدة البرودة خلال الليل.

وفي قنا، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 9 درجات، مع طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا.

أما أسوان، فتسجل أعلى درجات حرارة مقارنة بباقي المحافظات، حيث تصل العظمى إلى 26 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 12 درجة، مع أجواء معتدلة نسبيًا نهارًا وباردة ليلًا.

الأرصاد تناشد المواطنين بالحذر

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للاطلاع على أي تحديثات تخص حالة الطقس.