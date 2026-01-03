قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تساؤلات حول مصير مادورو بعد اعتقاله.. غموض يحيط بصحته وحقيقة العملية الأمريكية
مسؤول أمريكي سابق: مادورو يحصل على حقوق قانونية كاملة في واشنطن
السنغال ضد السودان.. فرق شاسع في القيمة السوقية لصالح أسود التيرانجا
ترامب يعلن إصابة عدد من القوات الأمريكية في الهجوم على فنزويلا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
مش بيذاكر .. عامل يسحل نجل شقيقه بدراجته النارية فى أسيوط
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للدفء نهارًا، في حين يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 08

العاصمة الإدارية 20 07

6 أكتوبر 20 07

بنهــــا 19 08

دمنهور 19 09

وادي النطرون 20 08

كفر الشيخ 19 09

بلطيم 20 09

المنصورة 19 08

الزقازيق 20 08

شبين الكوم 19 08

طنطا 19 08

دمياط 19 12

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 21 09

السويس 20 10

العريش 19 07

رفح 19 07

رأس سدر 21 11

نخل 19 05

كاترين 15 01

الطور 22 10

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 23 13

الإسكندرية 20 11

العلمين 20 11

مطروح 18 10

السلوم 17 09

سيوة 17 06

رأس غارب 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 27 16

حلايب 25 18

أبو رماد 26 14

مرسى حميرة 26 15

أبــــــرق 25 16

جبل علبة 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 20 07

بني سويف 20 07

المنيا 19 06

أسيوط 20 05

سوهاج 22 08

قنا 24 09

الأقصر 25 09

أسوان 26 12

الوادي الجديد 22 06

أبوسمبل 25 12

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 30 19

المدينة المنورة 26 14

الرياض 21 10

المنامة 22 16

أبوظبي 27 19

الدوحة 25 15

الكويت 20 06

دمشق 10 00

بيروت 17 12

عمان 12 04

القدس 13 05

غزة 17 12

بغداد 17 04

مسقط 24 13

صنعاء 22 04

الخرطوم 32 19

طرابلس 22 16

تونس 20 10

الجزائر 17 12

الرباط 19 12

نواكشوط 25 15

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 11 03-

إسطنبول 15 12

إسلام آباد 17 06

نيودلهي 17 08

جاكرتا 29 23

بكين 06 07-

كوالالمبور 34 23

طوكيو 12 03

أثينا 18 13

روما 14 10

باريس 03 03-

مدريد 09 02

برلين 00 04-

لندن 03 03-

مونتريال 13- 17-

موسكو 02- 05-

نيويورك 02- 05-

واشنطن 05 03-

أديس أبابا 23 08

