صقيع وبرودة شديدة..تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن الطقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم وحالة الجو ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، إن الهيئة حذرت من وجود انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة خاصة في فترة الليل، حيث سجلت الصغرى في القاهرة الكبرى أقل من 10 درجات، ومحافظات شمال الصعيد تسجل 5 و6 درجات.

وأضافت أن الطقس سيكون مستقر اليوم وفرص الأمطار ستقل، لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على وجود الأجواء المشمسة، متابعة: نتوقع وجود فرص ضعيفة لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية.

ولفتت إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 19 درجة، ولكن مع فترات الليل ستقل درجات الحرارة لتصل إلى أقل من 5 درجات على بعض المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وحذرت من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال سيناء والصعيد والوادي الجديد، بالإضافة إلى وجود نشاط في الرياح، مما سيعمل على زيادة الشعور بالبرودة واضطراب حركة البحر.

ونوهت بأن الهيئة نسقت مع وزارة الزراعة، لتفادي مشاكل تكون الصقيع على المزروعات، مشددة على أن قيم درجات الحرارة العظمى سترتفع مع نهاية الأسبوع لتصل إلى 21 درجة.

وحذرت من تكون الشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.