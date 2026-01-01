منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

أكد محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن فصل الشتاء بدأ في مصر منذ أسبوعين.
وقال محمد علي فهيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" بداية من السبت المقبل سيكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة وتصل معدلات الانخفاض لـ 5 درجات ".
وتابع محمد علي فهيم :" الانخفاض الكبير في درجات الحرارة سببه تأثرنا بمنخفض قطبي ولا امطار متوقعة ".
واكمل محمد علي فهيم :" قد يكون هناك فارق كبير بين درجات الحرارة في فترات النهار وفترات الليل وهذا الامر قد يتسبب في مشاكل في بعض المحاصيل الشتوية ".
ولفت محمد علي فهيم :" اهم توصية للمزارعين أهمية ري الأراضي الزراعية لحماية النباتات من الصقيع في فترات انخفاض درجات الحرارة ".