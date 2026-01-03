أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأحد، الموافق 4 يناير 2026، يكون أجواءه شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلًا.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس غدا، متوقع أن يشهد زيادة في فرص تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.

درجات الحرارة غدا الأحد

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20° – الصغرى 8°

السواحل الشمالية: العظمى 19° – الصغرى 10°

شمال الصعيد: العظمى 20° – الصغرى 6°

جنوب الصعيد: العظمى 25° – الصغرى 10°

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الطقس غدا، يظل نشاط الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا، هي العامل المؤثر خلال هذه الفترة في حالة الطقس، خاصة من الساعة 3 حتى 10 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

موجة أمطار تضرب عدة محافظات

حول فرص الامطار، متوقع أن يشهد الطقس غدا، سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون هناك سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

فيما تشهد حالة الملاحة البحرية، اضطرابا على البحر الأحمر، حيث يكون هناك اضطراب على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر، نتيجة سرعة رياح تصل إلى 50كم\س وارتفاع الموج يتجاوز المتران ونصف المتر، أما البحر المتوسط يكون معتدل نسبيًا.

وأكدت الهيئة أن هذا البيان يصدر بناءً على أحدث خرائط الطقس، مع استمرار المتابعة والتحديث في حال حدوث أي تغيرات، داعية المواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.