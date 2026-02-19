قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أنهينا 8 حروب والتاسعة قادمة.. ترامب: نسعى لتحقيق السلام في المنطقة
كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة انتظام العمل

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

قام الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، بجولة تفقدية موسعة لمقر ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية الدقيقة لانتظام سير العمل بمختلف قطاعات الوزارة، والتأكد من تفعيل منظومة الأداء الإداري الحديثة التي تتبناها الدولة في إطار بناء “الجمهورية الجديدة”.

رافق الوزير خلال الجولة كل من الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

استهل الدكتور قنصوة جولته بتفقد المكاتب الفنية، واطلع على مختلف الإدارات بقطاعات الوزارة، حيث استمع إلى شرح مفصل حول آليات العمل وتخصصات كل إدارة، مشيدًا بدقة الأداء والالتزام الوظيفي للعاملين.

وخلال جولته التقى الوزير بعدد من قيادات الوزارة ومديري الإدارات والموظفين والعاملين، حيث قدم الوزير التهنئة الشخصية لكافة المتواجدين بمقر الوزارة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام الصارم بحسن سير العمل في جميع الملفات الحيوية، والعمل على تطوير بيئة العمل بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، كما وجه بتذليل أية عقبات قد تؤثر على انتظام العمل، مع الاستمرار في رفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برامج التدريب المستمر، لضمان تقديم الخدمات دون انقطاع وبأعلى كفاءة ممكنة.

كما تابع الوزير موقف البنية التحتية المعلوماتية بالوزارة، وأكد أهمية الاستمرار في رقمنة جميع المعاملات بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، ورفع قدرة المنظومة على استيعاب التدفقات اليومية للبيانات والخدمات الطلابية والبحثية، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وفي ختام جولته، أعرب الوزير عن تقديره لما لمسه من جدية وانضباط في الأداء، مؤكدًا أن هذه الجولات الدورية تستهدف التواصل المباشر مع الكوادر الإدارية، وضمان انسيابية العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وطالب الجميع ببذل أقصى الجهود للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بما يسهم في تحقيق النهضة المنشودة للدولة المصرية.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

