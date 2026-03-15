بتصميم مذهل.. آيباد جديد من أوبو يكتسح الأسواق| إليك أهم مواصفاته

قد تُحضّر شركة أوبو لإطلاق جهاز لوحي جديد عالي المواصفات، وتشير التسريبات الأولية إلى أنه قد يكون من أقوى طرازات الشركة حتى الآن.

وقد جاءت هذه التفاصيل من مُسرّب المعلومات الشهير على منصة ويبو، Digital Chat Station، الذي نشر مواصفات الجهاز.

أوبو باد 4 برو

يأتي جهاز Pad 5 Pro مزود بشاشة مقاس 13.2 بوصة، مما يجعله من أكبر أجهزة التابلت التي تعمل بنظام أندرويد والتي لا تزال قيد التطوير. ورغم أن المعلومات المتوفرة عن الشاشة قليلة، فمن المتوقع أن تتميز بدقة عالية وربما معدل تحديث مرتفع. وللمقارنة، يحتوي جهاز Pad 4 Pro على شاشة IPS LCD بدقة 2400 × 3392 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز.

قد يُزوّد ​​الجهاز اللوحي بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس القادم من كوالكوم . إذا صحّ ذلك، فسيحتلّ جهاز Pad 5 Pro مكانةً مرموقةً ضمن فئة الأجهزة الرائدة، مقدّماً أداءً قوياً للألعاب وتحرير الفيديو وتعدد المهام.

أوبو باد 4 برو

قدرات الشحن

أما بالنسبة للبطارية، فقد أشارت التسريبات إلى سعة اسمية تبلغ 11905 مللي أمبير/ساعة. ومن المتوقع أن تصل السعة الفعلية إلى حوالي 13000 مللي أمبير/ساعة. ويُقال إن الجهاز يدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، تمامًا مثل سابقه.

تشير الشائعات إلى أن جهاز Pad 5 Pro سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لإجراء مكالمات الفيديو وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، مخصصة بشكل أساسي لمسح المستندات والتصوير الفوتوغرافي العرضي.

تتضمن خيارات التخزين والذاكرة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت.

في تعليقات المنشور الأصلي، ألمح المُسرّب إلى أن الجهاز اللوحي قد يُطرح في الأسواق حوالي أبريل 2026، وربما بالتزامن مع هاتف ذكي رائد جديد. مع ذلك، لا تزال تفاصيل السعر غير واضحة حتى الآن.