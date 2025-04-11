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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Oppo Pad 4 Pro .. تجربة ترفيهية متكاملة بأداء فائق وسعر منافس

Oppo Pad 4 Pro
Oppo Pad 4 Pro
احمد الشريف

أطلقت Oppo جهازها اللوحي الجديد Oppo Pad 4 Pro، كجزء من سلسلة أجهزتها اللوحية المميزة، والذي يأتي بتصميم أنيق، ومواصفات تنافسية تلبي احتياجات المستخدمين في العمل والترفيه.

ويتميز الجهاز بشاشة عالية الدقة، أداء قوي، وبطارية طويلة الأمد، مما يجعله خيارًا جذابًا في فئة الأجهزة اللوحية المتوسطة والراقية.

مواصفات هاتف Oppo Pad 4 Pro

يتميز هاتف Oppo Pad 4 Pro، بشاشة حجمها 11 بوصة بدقة 2.5K (2560 × 1600 بكسل).

كما يتميز بتقنية LCD بمعدل تحديث 120 هرتز لسلاسة في التصفح والألعاب.

ويدعم الهاتف خاصية HDR10 وTÜV Rheinland لحماية العين من الإجهاد.

اداء هاتف Oppo Pad 4 Pro

يتميز هاتف Oppo Pad 4 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 (أو معالج مخصص من Oppo حسب الإصدار)، ورامات بقدرة  8/12 جيجابايت RAM.

ويتملك أيضًا مساحة تخزين داخلي 128/256/512 جيجابايت مع دعم التوسع عبر الذاكرة الخارجية.

البطارية

وتصل سعة بطارية الهاتف Oppo Pad 4 Pro بنحو 12140مللي أمبير/ساعة.

ويدعم الهاتف Oppo Pad 4 Pro شاحن سريع بقدرة 67W لشحن كامل في أقل من ساعة.
 

كاميرات هاتف Oppo Pad 4 Pro

يتميز الهاتف Oppo Pad 4 Pro بكاميرا خلفية بقدرة  13 ميجابكسل مع عدسة واسعة، وكاميرا أمامية بقدرة 8 ميجابكسل لمكالمات الفيديو والتقاط الصور.

ويمتلك الهاتف Oppo Pad 4 Pro منفذ USB Type-C،، كما يدعم  الهاتف Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2، ويتميز الهاتف Oppo Pad 4 Pro مكبرات صوت رباعية مع دعم Dolby Atmos.
 

نظام التشغيل

يعمل الهاتف Oppo Pad 4 Pro بـ ColorOS (مبنية على Android 13 أو أحدث) مع تحسينات للأجهزة اللوحية.
 

المميزات الرئيسية

يتميز Oppo Pad 4 Pro بأداء قوي بفضل المعالج الرائد وكثافة الذاكرة العالية، مما يجعله مناسبًا للألعاب وتعدد المهام.

كما يتميز بشاشة ذات دقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز لتجربة مشاهدة مريحة.

ويمتلك Oppo Pad 4 Pro تصميم أنيق بإطار معدني خفيف الوزن (حوالي 500 جرام).

ويتميز Oppo Pad 4 Pro بطارية تدوم طويلاً مع شحن سريع يُعيد تشغيل الجهاز بسرعة.

ويمتلك Oppo Pad 4 Pro قلم رقمي (Oppo Pencil) للإبداع والكتابة بسهولةو مكبرات صوت عالية الجودة لتجربة صوت غامرة.

السعر المتوقع

يصل سعر الإصدار الأساسي (8GB + 128GB): حوالي 25000-28000 جنيه مصري (قد يختلف حسب المنطقة والضرائب).

أما الإصدار الأعلى (12GB + 256GB) حوالي 30000-33000 جنيه مصري.

ويعد Oppo Pad 4 Pro خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن جهاز لوحي متكامل يجمع بين القوة والبصريات والتصميم العصري، خاصةً مع دعمه للقلم الرقمي الذي يجعله مناسبًا للطلاب والمحترفين.

وينافس Oppo Pad 4 Pro بقوة أجهزة مثل Xiaomi Pad 6 Pro وHuawei MatePad Pro، لكنه يتميز بتجربة صوت وشحن أسرع.

ويعد جهاز Oppo Pad 4 Pro مناسبا للمهام اليومية، الألعاب، المشاهدة، والعمل الإبداعي.

OPPO Oppo Pad 4 Pro Snapdragon 8 Gen 1

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