أوبو تطلق سلسلة Oppo F29 ببطاريات ضخمة

أعلنت شركة أوبو Oppo الصينية، عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية متوسطة الفئة، والتي تشمل طرازين هما Oppo F29 و F29 Pro، تتميز السلسلة الجديدة بمواصفات قوية وتصميم متين.

سعر ومواصفات Oppo F29 Pro



يتميز هاتف أوبو Oppo F29 Pro بشاشة من نوع AMOLED ايبلغ قياسها 6.67 بوصة، بدقة FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى حماية Corning Gorilla Glass Victus 2، يصل سطوعها إلى 2100 شمعة.

تحت الغطاء، يعمل هاتف أوبو Oppo F29 Pro، بمعالج ميدياتك Dimensity 7300، والذي يقترن ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 256 جيجابايت من التخزين الداخلي.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ​​أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، ورغم حجم البطارية يتميز OPPO F29 Pro بسمك 7.6 مم.

يتمتع الهاتف بدعم تصنيف IP66 و IP68 و IP69، مما يعني أنه مقاوم للغبار ويمكنه تحمل نفاثات المياه عالية الضغط.

تشمل الميزات البارزة الأخرى ماسح بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، وتقنية Bluetooth 5.4، ودعم شريحتي اتصال SIM مزدوجة، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 15 مع واجهة أوبو Coloros 15.

يبلغ سعر هذا الطراز حوالي 301 دولار، للنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت.

مواصفات هاتف أوبو Oppo F29



يتميز هاتف Oppo F29، بشاشة من نوع AMOLED أطول قليلا بقياس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، بدقة FHD+، تدعم طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 7i، وما يصل إلى 1200 شمعة من ذروة السطوع.

يعمل هذا النموذج بمعالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 1، والذي يقترن بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 256 جيجابايت من التخزين الداخلي.

تتشابه الكثير من الميزات بين الجهازين مثل نظام الكاميرا مع إعداد كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل على الظهر وكاميرا أمامية 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.

يمتاز هذا الطراز ببطارية أكبر بقوة 6500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 وات، يتمتع الهاتف بتصنيف IP66 + IP68 + IP69 مما يضمن المتانة ضد الغبار والماء.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة، وتقنية البلوتوث 5.1، وتصميم نحيف يبلغ سمكه 7.7 مم.

يبلغ سعر هذا الطراز حوالي 277 دولار، للنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت.