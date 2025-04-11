أوبو تعلن رسميا عن عملاق التصوير الجديد Oppo Find X8 Ultra

أطلقت شركة أوبو Oppo، رسميا هاتف Find X8 Ultra، الذي يعد أحدث إصدارات عائلة Find X8، ويعمل بمعالج قوي Snapdragon 8 Elite، كما يعد هذا الهاتف أرقي وأقوي ما قدمته الشركة في الهواتف الرائدة لعام 2025.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Find X8 Ultra

يتميز هاتف أوبو الجديد Oppo Find X8 Ultra، بتصميم مسطح الشكل مماثل لهواتف Galaxy S25 Ultra أو أجهزة آيفون الحديثة، يأتي مع شاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.82 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1440 × 3168 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ومستوي سطوع يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع.

زودت أوبو هاتف Find X8 Ultra، بإعداد كاميرا رباعية تضم مستشعر رئيسي ضخم بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3 أضعاف، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع زووم بصري 6 اضعاف، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مع زاوية عرض بعرض 120 درجة، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

تحت الغطاء، يعمل هاتف أوبو Find X8 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdregon 8 Elite، ويأتي مقترنا مع ما يصل إلى 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X وما يصل إلى 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابابت من مساحة تخزين الداخلي من نوع UFS 4.0.

هاتف أوبو Find X8 Ultra

ويحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 6100 مللي أمبير في الساعة، مدعمة بشحن سريع بقوة 100 وات سلكيا، وبقدرة 50 وات لاسلكيا، وعلى الرغم من البطارية الكبيرة إلا أن هذا الهاتف يتميز بسمك يبلغ 8.78 مم في ووزن يصل إلى 226 جرام فقط، كل ذلك محمي تحت تصنيف IP69 لمقاوم الماء والغبار.

ويتوافر هاتف أوبو Find X8 Ultra، للبيع في الصين، مقابل سعر يبدأ من 796 يورو للإصدار الأساسي بسعة 12 + 256 جيجيابايت.