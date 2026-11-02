علي حسن: منتدى مصر يضع آليات لمتابعة تنفيذ التوصيات ومحاسبة المسئولين

أكد الكاتب الصحفي علي حسن أن منتدى مصر 2026 يمثل خطوة مختلفة في التعامل مع مخرجات المؤتمرات والفعاليات المتخصصة، من خلال الانتقال من مرحلة طرح الأفكار والتوصيات إلى وضع خطط تنفيذية محددة، وتوزيع المسؤوليات على الوزراء المعنيين، مع إقرار آليات للمتابعة والمحاسبة الدورية.

وقال علي حسن، خلال استضافته مع الإعلامية سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن المؤتمرات المتخصصة التي تُعقد في مجالات الاقتصاد والصناعة والزراعة غالبًا ما تنتهي بإعلان مجموعة من التوصيات، دون وجود متابعة كافية لما يتم تنفيذه منها على أرض الواقع.

وأوضح أن ما يميز منتدى مصر 2026 هو إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف الآراء والتوجهات، سواء المؤيدة أو المعارضة، بما يفتح المجال أمام طرح رؤى متنوعة ومناقشة القضايا والملفات التي تشغل المجتمع.

منتدى مصر ينتقل من التوصيات إلى التنفيذ

وأضاف الكاتب الصحفي أن المنتدى انعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شارك في عدد من جلساته وتابع مخرجاته، مشيرًا إلى أن أهمية التجربة تتمثل في وضع خطة عمل واضحة لتنفيذ التوصيات، بدلًا من الاكتفاء بإعلانها في ختام الفعاليات.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن تحديد آليات التطبيق وتوزيع المسؤوليات على الوزراء والجهات المعنية، بما يضمن وجود مسؤول محدد عن تنفيذ كل ملف، إلى جانب متابعة ما يتم إنجازه بصورة دورية.

متابعة دورية ومحاسبة على معدلات الإنجاز

ولفت علي حسن إلى أن آليات المتابعة التي وضعها المنتدى تتضمن إجراء تقييم دوري لمراحل التنفيذ، ومحاسبة المسؤولين عن معدلات الإنجاز، بما يتيح الوقوف على ما تحقق من مستهدفات ورصد الملفات التي تحتاج إلى مزيد من العمل.

وأوضح أن عملية التقييم لن تقتصر على التوصيات قصيرة المدى، بل ستمتد أيضًا إلى الملفات المقرر إنجازها خلال عام 2029، من خلال متابعة ما تحقق فيها خلال عام 2027، وهو ما يعكس أهمية استمرار المتابعة على مراحل زمنية مختلفة.

ضمان تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

وأكد أن نجاح المنتدى يرتبط بمدى القدرة على تحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية قابلة للقياس، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ ومتابعة التقدم في كل قطاع.

وتأتي هذه الآليات في إطار السعي إلى ضمان عدم توقف مخرجات المنتدى عند حدود المناقشات والتوصيات، وإنما انتقالها إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يسمح بتقييم النتائج ومتابعة أداء الجهات المعنية.