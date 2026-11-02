نوفمبر بطقس أغسطس.. سر الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة وتحذيرات من القادم

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء مصر، لتسود أجواء حارة نهارًا وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وسط تحذيرات من ظواهر جوية تستدعي الحذر، أبرزها الشبورة المائية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة خلال ساعات النهار، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات لافتة خلال فصل الخريف، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

تختلف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين من منطقة إلى أخرى، مع تسجيل جنوب الصعيد أعلى المعدلات، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح بين 31 و32 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 19 و20 درجة.

أما السواحل الشمالية، فتتراوح درجات الحرارة العظمى بها بين 28 و31 درجة مئوية، والصغرى بين 18 و22 درجة، فيما تسجل مناطق شمال الصعيد عظمى تتراوح بين 32 و34 درجة، وصغرى بين 18 و19 درجة.

وتظل مناطق جنوب الصعيد الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة، إذ تتراوح العظمى بين 36 و37 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى بين 19 و22 درجة، ما يعكس استمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

تحذير من الشبورة المائية اليوم

ومن أبرز الظواهر الجوية التي حذرت منها الأرصاد اليوم الاثنين، تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت التوقعات أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، ويزيد من مخاطر القيادة على الطرق السريعة والزراعية.

وناشدت الأرصاد قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة، مع تشغيل الكشافات الأمامية، والالتزام بالسرعات المقررة من الإدارة العامة للمرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات، حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من الحوادث.

نشاط الرياح واحتمالات الأتربة

وتتضمن توقعات حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، إلى جانب بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، خاصة في المناطق المكشوفة، الأمر الذي قد يؤثر على مستوى الرؤية في بعض الأماكن، ويزيد الإحساس بالتقلبات الجوية رغم ارتفاع درجات الحرارة.

ويأتي نشاط الرياح بالتزامن مع استمرار الأجواء الحارة نهارًا، ما يجعل متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمرًا مهمًا، خصوصًا للمواطنين الذين يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة أو التواجد في المناطق المفتوحة.

فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم

وعلى صعيد فرص سقوط الأمطار، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

كما أشارت التوقعات إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ولا تشير التوقعات الواردة إلى أمطار غزيرة، إذ تظل الفرص في نطاق الأمطار الخفيفة والمتقطعة، مع استمرار الطقس الحار على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار.

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الاثنين أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 4 درجات، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي على الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة تصل إلى 32 درجة، بينما تسجل في جنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

وحذرت غانم في تصريحات لـ"صدى البلد" من الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، ونشاط الرياح بسرعة تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وأوضحت أن ارتفاع الحرارة يستمر حتى الأربعاء، على أن يبدأ الانخفاض التدريجي الخميس، محذرة من فارق درجات الحرارة بين النهار والليل، ونصحت مرضى الحساسية بارتداء الكمامات، وقائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء الشبورة.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال طقس اليوم

في ظل الظواهر الجوية المتوقعة، تبرز أهمية الالتزام بتعليمات السلامة، خاصة خلال فترات الشبورة ونشاط الرياح، لتجنب أي مخاطر محتملة على الطرق.

وتشمل أبرز الإرشادات ضرورة القيادة بحذر خلال ساعات الصباح الباكر، وتشغيل كشافات السيارات عند انخفاض الرؤية، والالتزام بالسرعات المحددة، فضلًا عن تجنب التواجد في المناطق المكشوفة خلال فترات نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

كما يُنصح بمتابعة النشرات الجوية والتحديثات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، خاصة أن حالة الطقس قد تختلف من منطقة إلى أخرى، سواء من حيث درجات الحرارة أو فرص سقوط الأمطار أو نشاط الرياح.

ويعكس طقس الاثنين 2 نوفمبر استمرار الأجواء الحارة على أغلب أنحاء مصر، رغم دخول فصل الخريف، مع تباين درجات الحرارة بين الشمال والجنوب، وظهور عدد من الظواهر الجوية التي تتطلب الانتباه، وفي مقدمتها الشبورة المائية والرياح المثيرة للرمال والأتربة.