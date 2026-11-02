الخارجية الروسية: مؤشرات تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران تثير قلق موسكو

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن المؤشرات حول خطط تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران تثير قلقا بالغًا.

وأضافت الخارجية الروسية أن موسكو تعول على عودة الأوضاع بمضيق هرمز إلى مسارها الطبيعي في أقرب وقت.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، عن قلقها البالغ إزاء الأنباء المتداولة بشأن التخطيط لشن عملية عسكرية جديدة ضد إيران، محذرة من تجدد التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ومؤكدة ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

حسب ما نقلته وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الروسية، التي شددت على أهمية تعزيز التحركات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمة القائمة، في ظل استمرار التقارير التي تتحدث عن احتمالات تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد الأراضي الإيرانية.

أكدت الخارجية الروسية أن التقارير المتعلقة بالتحضير لتحرك عسكري جديد ضد إيران تثير قلقا بالغا لدى موسكو، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لمعالجة التوترات في المنطقة.

ودعت الوزارة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها، مع إعطاء الأولوية للتحركات الدبلوماسية بدلا من العودة إلى المواجهات المسلحة.