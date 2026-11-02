روبيو: أحرزنا تقدما في تعزيز سلاسل الإمداد والتعاون مع شركائنا في "كواد"

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إحراز تقدم ملموس في تعزيز سلاسل الإمداد والتعاون مع دول مجموعة "كواد" لتحويل الأولويات المشتركة إلى نتائج عملية تعود بالنفع على شعوب منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال روبيو، في منشور له عبر موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي، إنه أعرب عن سعادته بلقاء نظرائه من الدول الأعضاء في المجموعة، وهي الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، خلال اجتماع عُقد في مدينة أتلانتا، لبحث ما تحقق من تقدم في تنفيذ الأولويات المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي.

وأوضح أن الدول الأربع تواصل العمل على بناء سلاسل إمداد موثوقة ومفتوحة، ودعم تقنيات الجيل المقبل، وتوسيع التعاون البحري، وتأمين إمدادات المعادن الحيوية، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة لشعوبها ودول المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدول الأربع بتعزيز التعاون والشراكة ودعم الاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.