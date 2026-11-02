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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفنانين جدد.. انطلاق الموسم الثالث لمسرحية التياترو

مسرحية التياترو
مسرحية التياترو
أحمد إبراهيم

انطلق الموسم الثالث من مسرحية" التياترو" للمخرج أحمد فؤاد، وذلك على مسرح السلام، تحت إشراف الفنان محسن منصور، مدير فرقة المسرح الحديث، حيث انضم للعرض مجموعة جديدة من النجوم، وتتواصل العروض في الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. 

أبطال مسرحية التايترو

يشارك في بطولة الموسم الجديد كل من أمير صلاح الدين، أحمد السلكاوي، محمد حسني، محمد الدمراوي، شيريهان الشاذلي، حبيبة زيتون، فادي رأفت، علاء الحريري، هاجر البديوي، أبانوب بحر، آية خلف، باسم سليمان، نهلة كمال، ومن تأليف أحمد الملواني. 

تدور أحداث مسرحية "التياترو" حول آدم الذي يقع فريسة لإحدى المسابقات الفنية، إلا أن الصدفة تقوده بعد طرده للانضمام لأحد المسارح التي أصبحت في طي النسيان، والتي يترتب عليها العديد من المواقف الكوميدية والمواجهات المصيرية. 

كانت مسرحية "التياترو" قد حصدت مؤخرا ثلاث جوائز من المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 19.

مسرحية التياترو أحمد فؤاد الفنان الكبير محسن منصور محسن منصور أمير صلاح الدين شيريهان الشاذلي

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