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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور خادشة لها في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أسدلت محكمة جنايات سوهاج الستار على واقعة ابتزاز إلكتروني شهدها مركز جهينة، بعدما عاقبت المتهم «ح.م.ع» بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامه بتهديد فتاة بنشر صور خاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها وسيلة للضغط عليها وابتزازها.

تهديد وابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2026، حينما كشفت التحقيقات عن اتهام المتهم بتهديد المجني عليها بنشر صور لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بأمور خادشة للحياء، بقصد ابتزازها وإجبارها على الاستجابة لمطالبه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات تتعلق بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، فضلًا عن تعمد إزعاجها ومضايقتها باستخدام إحدى وسائل الاتصالات.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبعد استكمال التحقيقات وإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، نظرت المحكمة الاتهامات المسندة إليه، وانتهت إلى معاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، عما نُسب إليه من تهديد وابتزاز إلكتروني للمجني عليها.

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