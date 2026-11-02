قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الأعلى للإعلام": تحويل بدل التكنولوجيا عن شهر نوفمبر كاملًا للصحف الخاصة والحزبية إلى نقابة الصحفيين اليوم
مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي
الخارجية الروسية: مؤشرات تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران تثير قلق موسكو
السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور خادشة لها في سوهاج
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية.. صور
مصادر لـ"صدى البلد": قرار مرتقب من البدوي بتعيين بهاء أبو شقة رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد
رفع الجلسة العامة للنواب إلى الغد بعد إقرار تعديلات قانون صندوق الشهداء
كييف: منظومة الإنذار من الغارات الجوية تتعرض للاختراق وإطلاق تحذيرات نووية كاذبة
اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء
الوزراء: إدراج أسهم لبنك القاهرة بـ 36.3 مليار جنيه للتداول في البورصة
تعزيز التعاون المائي والتنسيق المشترك بشأن مياه النيل بين مصر والسودان
بخط اليد.. ماذا كتب رئيس الوزراء لمركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استاذ مساعد بصيدلة سوهاج يحصل على المركز الأول في التميز العلمي لأبحاث السرطان

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كرم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الدكتور حمادة هاشم، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة، تقديرًا لفوزه بالمركز الأول في جائزة الأستاذ الدكتور محمد لبيب سالم للتميز العلمي في أبحاث السرطان، في دورتها الثالثة لعام 2026.

والتي تمنحها الجمعية المصرية لأبحاث السرطان (EACR)، وذلك تقديرًا لتميزه العلمي وإسهاماته البحثية في مجال أبحاث السرطان.

جامعة سوهاج

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بهذا الإنجاز العلمي المتميز، الذي يعكس المكانة العلمية والبحثية التي تحظى بها جامعة سوهاج، وما يمتلكه أعضاء هيئة التدريس بها من كفاءات علمية قادرة على المنافسة والتميز في المحافل العلمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حمادة هاشم عن خالص تقديره لرئيس الجامعة على هذا التكريم، مؤكدًا أن الجائزة تمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة مسيرته البحثية وبذل المزيد من الجهد في مجال أبحاث السرطان.

واشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة العمل العلمي الجاد والتعاون البحثي، ومتطلعًا إلى تقديم المزيد من الأبحاث التي تسهم في تطوير المعرفة العلمية ودعم جهود مكافحة السرطان.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج السرطان رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

الزمالك

كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ووادي دجلة في كأس عاصمة مصر

الكرة الطائرة

مواجهات الجولة الثانية في دوري مرتبط سيدات الكرة الطائرة

أسمير بيجوفيتش

في مثل هذا اليوم.. حارس ستوك سيتي يسجل أغرب أهداف الدوري الإنجليزي

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد