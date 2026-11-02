استاذ مساعد بصيدلة سوهاج يحصل على المركز الأول في التميز العلمي لأبحاث السرطان

كرم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الدكتور حمادة هاشم، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة، تقديرًا لفوزه بالمركز الأول في جائزة الأستاذ الدكتور محمد لبيب سالم للتميز العلمي في أبحاث السرطان، في دورتها الثالثة لعام 2026.

والتي تمنحها الجمعية المصرية لأبحاث السرطان (EACR)، وذلك تقديرًا لتميزه العلمي وإسهاماته البحثية في مجال أبحاث السرطان.

جامعة سوهاج

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بهذا الإنجاز العلمي المتميز، الذي يعكس المكانة العلمية والبحثية التي تحظى بها جامعة سوهاج، وما يمتلكه أعضاء هيئة التدريس بها من كفاءات علمية قادرة على المنافسة والتميز في المحافل العلمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حمادة هاشم عن خالص تقديره لرئيس الجامعة على هذا التكريم، مؤكدًا أن الجائزة تمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة مسيرته البحثية وبذل المزيد من الجهد في مجال أبحاث السرطان.

واشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة العمل العلمي الجاد والتعاون البحثي، ومتطلعًا إلى تقديم المزيد من الأبحاث التي تسهم في تطوير المعرفة العلمية ودعم جهود مكافحة السرطان.