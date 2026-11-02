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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة شاب وعمته في تصادم سيارة ودراجة بخارية بالطريق الزراعي الغربي في سوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصيب شاب وعمته، البالغة من العمر نحو 40 عامًا، بإصابات بالغة ومتفرقة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بالطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، بعدما اصطدمت السيارة بالدراجة من الجانب الأيسر أثناء سيرهما في الاتجاه نفسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز المراغة، ووجود مصابين، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ وفحص ملابساته.

وبالانتقال والفحص، كشفت المعاينة أن الحادث وقع أثناء سير سيارة قيادة شاب في العقد الثاني من العمر، حيث اختلت عجلة القيادة بيده، ولم يتمكن من السيطرة عليها، فاصطدم بالجانب الأيسر لدراجة بخارية كانت تسير في الاتجاه ذاته، ما أدى إلى وقوع التصادم وإصابة مستقلي الدراجة.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية بكسر مضاعف بالقدم اليسرى والذراع الأيسر، فيما تعرضت عمته، البالغة من العمر نحو 40 عامًا، لكسر بالقدم اليسرى مع اشتباه في وجود نزيف بالمخ، لتتنوع الإصابات بين كسور وإصابة يُشتبه في خطورتها على الحالة الصحية للسيدة.

وبسؤال قائد السيارة، أيد ما جاء بالفحص بشأن ملابسات وقوع الحادث، كما جرى سؤال والد قائد الدراجة البخارية، وهو شقيق السيدة المصابة، والذي أيد مضمون الفحص واتهم قائد السيارة بالتسبب في وقوع التصادم وإصابة نجله وشقيقته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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