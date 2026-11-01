وزير التعليم العالي يعقد جلسة الإجراءات الأولي لمجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية، عقب تشكيله الجديد، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الحكومية والأهلية، وعضو مجلس الامناء.

وأعضاء المجلس، حيث شهدت الجلسة اختيار السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة، واختيار الدكتور لطفي حامد، نائب رئيس الجامعة الأسبق، نائبًا لرئيس المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

جامعة سوهاج

وفي مستهل الاجتماع رحّب الدكتور عبدالعزيز قنصوة بأعضاء مجلس الأمناء وما يضمه من كوكبة متميزة من خبرات وكفاءات في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، باعتبارها رافدًا مهمًا لتطوير منظومة التعليم العالي.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه إلى أهمية جامعة سوهاج الأهلية باعتبارها امتدادًا للخبرة الأكاديمية والعلمية لجامعة سوهاج الحكومية، بما تمتلكه من إمكانات وخبرات وكوادر بشرية، الي جانب التخصصات البينية والبرامج الحديثة.

كما وافق على إدراجها ضمن نموذج الجامعات المنفذة لاقتصاد المعرفة، بما يدعم توجهها نحو بناء منظومة تعليمية وبحثية قائمة على الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، قدم الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور عبد العزير قنصوه علي دعمه اللامحدود لجامعة سوهاج الحكومية والأهلية، كما اعرب عن تقديره لاعتماد تشكيل مجلس الأمناء.

ويمثل انضمام هذه القامات الوطنية والخبرات المتميزة إضافة قوية لجامعة سوهاج الأهلية، ويسهم في دعم خططها الطموحة نحو التميز الأكاديمي، بما يخدم أبناء إقليم الصعيد.

وقد ضم تشكيل مجلس الأمناء عددًا من الأعضاء من الشخصيات العامة والقيادات الوطنية والخبرات المتخصصة في عدد من المجالات وهم:

١. أ. حسن السيد حسن عبد الله – قائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.

٢. د. رشا عياد راغب خليل – المدير التنفيذي سابقًا للأكاديمية الوطنية وتدريب الشباب.

٣. أ. أحمد علي موسى موسى شحاتة – مدير تحرير جريدة الأهرام.

٤. أ. عماد الدين حسين أحمد محمد – عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة الشروق.

٥. المهندس/ خالد محمد شديد عطيفة – مدير عام شركه ستار الوطنيه مرسيدس بنز

٦. المهندس/ محمود عبد العليم عجور محمود – العضو المنتدب بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي.

٧. المستشار/ سلوى محمود يوسف إبراهيم – وكيل عام أول هيئة نيابة سوهاج الإدارية.

٨. المستشار/ احمد حلمي أحمد الشريف – محامٍ بالنقض وعضو مجلس الشيوخ.

٩. د. إيمان محمد كريم أحمد إبراهيم – المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة.

١٠ د. شيماء سراج الدين أنور عمارة مدير المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

١١. اللواء طارق راشد محافظ سوهاج

١٢. الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الحكومية والأهلية

١٣. ممثل عن الحكومة.