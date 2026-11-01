نجوم الفن يتوافدون على السجادة الحمراء لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

بدأ منذ قليل توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وسط حضور لافت لنخبة من الفنانين ونجوم الوسط الفني.

كان من أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين، والفنان أشرف عبد الباقي، ورياض الخولي، وأشرف زكي، وأحمد بدير، وإيهاب فهمي، ومروة عبد المنعم، ومحمد الصاوي، وكلوديا حنا.

ويشهد المهرجان حضورًا فنيًا مميزًا احتفاءً بالمسرح الشبابي ودعمًا للمواهب والإبداعات المسرحية.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء، بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية من بلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، رئاسته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان.