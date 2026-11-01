قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة قانونية لـ ميتا وتيك توك وإكس.. بريطانيا تجبر عملاقة التواصل على كشف بيانات المحتوى الضار
هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل
غدا.. بدء اجتماعات (2+2) بين وزراء الخارجية والري من مصر والسودان في العاصمة الجديدة
وزير الخارجية ونظيره القطري يدينان استهداف ناقلة الغاز القطرية ويبحثان جهود منع التصعيد الإقليمي
أحمد أبو الغيط يكشف رد فعل زوجته بعد ترشيحه وزيرًا للخارجية: بكت وقالت كنت أتمنى غير كده
أحمد أبو الغيط يكشف كواليس اختياره وزيرًا للخارجية: اعتقدت أن القطار فاتني وكنت أستعد لحياة هادئة بعد المعاش
أحمد أبو الغيط: حلمي منذ الالتحاق بالخارجية الوصول إلى منصب الوزير ووضعت الهدف أمام عيني
نائب رئيس الوزراء ووزيرة التضامن يبحثان التوسع في مشروعات "تكافل وكرامة" لتوفير آلاف الفرص
عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
مستشار أوكراني: تركيا مرشحة لاستضافة لقاءً بين زيلينسكي وبوتين
ربع جرام 1760جنيه.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوم الفن يتوافدون على السجادة الحمراء لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

نجوم الفن يتوافدون على السجادة الحمراء لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الـ11
نجوم الفن يتوافدون على السجادة الحمراء لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الـ11
أحمد البهى

بدأ منذ قليل توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وسط حضور لافت لنخبة من الفنانين ونجوم الوسط الفني.

كان من أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين، والفنان أشرف عبد الباقي، ورياض الخولي، وأشرف زكي، وأحمد بدير، وإيهاب فهمي، ومروة عبد المنعم، ومحمد الصاوي، وكلوديا حنا.

ويشهد المهرجان حضورًا فنيًا مميزًا احتفاءً بالمسرح الشبابي ودعمًا للمواهب والإبداعات المسرحية.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء، بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية من بلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، رئاسته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان.

نجوم الفن اخبار الفن صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

أمين البحوث الإسلامية يكرم طالبة بجامعة بني سويف

لإجابتها عن سؤال في الحديث.. أمين البحوث الإسلامية يكرم طالبة بجامعة بني سويف

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: مصر فتحت أبوابها لطلاب ماليزيا واحتضنتهم بالرعاية والمحبة

دار الإفتاء

هل يؤثر عمل منظار للمعدة على صحة الصيام شرعًا؟.. الإفتاء توضح

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد