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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

9 غيابات في الأهلي أمام المقاولون العرب.. استبعاد الشناوي وزيزو وإمام عاشور

محمد الشناوي
محمد الشناوي
عمرو مصطفى

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

9 غيابات في الأهلي أمام المقاولون العرب

 

وشهدت قائمة المستبعدين غياب عدد من الأسماء البارزة، يتقدمهم محمد الشناوي وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور، إلى جانب توفيق محمد وكريم الدبيس وأقطاي وكباكا.

وتضمنت قائمة الغيابات حسين الشحات وعمر الساعي، ليصل إجمالي اللاعبين المستبعدين من مواجهة المقاولون العرب إلى 9 لاعبين.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وسط سعي الجهاز الفني للاستفادة من عناصر الفريق المتاحة خلال اللقاء.

عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب


أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء غد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:


ياسين مرعي، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، أكرم توفيق، أشرف بن شرقي، عمر معوض، محمد مجدي أفشة، علي محمود، كريم فؤاد، محمد هاني، مصطفى شوبير، محمد رأفت، حمزة علاء، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله، محمود صلاح.

محمد الشناوي الأهلي المقاولون العرب كأس عاصمة مصر

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