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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد فوز ميار.. وزير التعليم يكرم مسئولة الأنشطة التربوية|وإيمان حسن تشكره على التقدير

وزير التعليم يكرم مسئولة الأنشطة التربوية
وزير التعليم يكرم مسئولة الأنشطة التربوية
ياسمين بدوي

كرم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة ، تقديرًا لجهودها في دعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع المواهب، وتنمية قدرات الطلاب 

جاء ذلك على هامش فعاليات حفل تكريم الطالبة ميار محمد رجب عثمان عثمان الشوربجي، بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد حمدي شرابي الابتدائية التابعة لإدارة برج البرلس التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمناسبة تتويجها بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في موسمه العاشر للعام الدراسي 2025 /2026، الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة

وعلقت الدكتورة ايمان حسن على هذا التكريم قائلة : هناك تكريمات كثيرة نفخر بها ونعتز بالحصول عليها، ولكن يظل لتكريم بيتنا الكبير، وزارة التربية والتعليم، مذاق مختلف ومكانة خاصة في القلب ، فتكريمي من الوزير محمد عبد اللطيف ليس مجرد تكريم أو شهادة تقدير، بل هو تقدير لمسيرة طويلة من العمل والعطاء والانتماء، ولحظة انتظرتها كثيرًا، وكان لها في نفسي أثر كبير.

وأضافت : مهما تعددت التكريمات، يظل تكريم وزارتنا هو الأغلى والأقرب إلى القلب، لأنه يأتي من المكان الذي ننتمي إليه، ونفخر بالعمل تحت رايته… شكرًا معالي الوزير ….فتكريمكم يعني لي الكثير، وأكثر مما تستطيع الكلمات أن تعبر عنه

كما كرم وزير التربية والتعليم اليوم ، الدكتورة زينب نور الدين مشهور، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، ومنى أنيس إبراهيم، مدير عام مركز الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وذلك أيضا تقديرًا لجهودهم في دعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع المواهب، وتنمية قدرات الطلاب.

وكرّم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة ، الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مختلف فئات الموسم العاشر من تحدي القراءة العربي للعام الدراسي 2025/2026، والتي شملت الطلاب العشرة الأوائل، والطلاب الفائزين في فئة ذوي الهمم، والمدارس المتميزة، والمشرفين المتميزين.

وفي فئة الطلاب العشرة الأوائل، كرّم الوزيران الطالبة ميار محمد رجب عثمان عثمان، من محافظة كفر الشيخ، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، والطالبة مايفن عماد وجيه عزيز نصر الله، من محافظة المنوفية، الحاصلة على المركز الثاني، والطالب محمد وليد فتحي حسين، من محافظة قنا، الحاصل على المركز الثالث، والطالبة ندى ياسر عبد الله السيد إبراهيم فارس، من محافظة الشرقية، الحاصلة على المركز الرابع، والطالب يوسف ربيع ماهر عبد البديع، من محافظة المنيا، الحاصل على المركز الخامس.

كما شمل التكريم الطالب يوسف محمد عزقلاني إبراهيم، من محافظة المنيا، الحاصل على المركز السادس، والطالب أحمد محمد عدلي سيد، من محافظة بني سويف، الحاصل على المركز السابع، والطالبة سمية هاني فرجاني محمود، من محافظة القاهرة، الحاصلة على المركز الثامن، والطالبة كابر جابر سعد أبو السعود إبراهيم، من محافظة الإسكندرية، الحاصلة على المركز التاسع، والطالب مؤمن أحمد عز الدين، من محافظة القليوبية، الحاصل على المركز العاشر.

وفي فئة ذوي الهمم، كرّم الوزيران الطالب محمد عبد الجواد عبد النبي نجدي، من محافظة البحيرة، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، والطالبة رحمة محمد فتحي، من محافظة القليوبية، الحاصلة على المركز الثاني، والطالب عمر إسلام رجب عيسى، من محافظة القاهرة، الحاصل على المركز الثالث.

كما شمل التكريم إخصائيي المكتبات ومديري مدارس الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية، تقديرًا لجهودهم في دعم الطلاب وتشجيعهم على القراءة، وتنمية مهاراتهم المعرفية والثقافية، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والتميز.

كما تم تكريم والد الطالبة ميار ووالدتها، تقديرًا لدورهما في دعمها ورعاية موهبتها، إلى جانب فريق العمل والإشراف الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، والذي ضم موجه عام المكتبات بالمديرية، وأخصائي أول المكتبة، ومعلمات اللغة العربية ورياض الأطفال والعلوم بالمدرسة.
 

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الأنشطة الطلابية

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