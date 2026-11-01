قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة بلاغ ضد شاكر محظور دلوقتي إلى النيابة لفحص مصادر ثروته| تفاصيل
عضلة القلب توقفت مرتين.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو
إنترنت منزلي بدون خط أرضي في مصر.. النواب يناقشون إمكانية التطبيق
وسط تحديات 2011.. أحمد أبو الغيط: مبارك اختار حماية الدولة بتسليم السلطة للمجلس العسكري
ضم إيران وتركيا للجامعة العربية .. رد مبارك والسعودية على اقتراح عمرو موسي
عبد اللطيف وقنصوة يكرّمان الطالبة ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي 2026
انفجارات لورة على الحدود العراقية الكويتية وبيان عاجل للجيش الكويتي
منتخب مصر للناشئين يهزم الصين 4-0 في نصف نهائي كأس الخليج
سعر مرسيدس EQS موديل 2026 في السعودية
أبو الغيط يكشف كواليس خلاف بين مبارك وعمرو موسى بسبب القضية الفلسطينية
اقرأوا حتى تصابوا بالعمى.. أبو الغيط يوجه رسالة للدبلوماسيين ويشيد بصلابة وزراء الخارجية المصريين
«السيسي هو الرجل الذي سيحمي مصر».. أحمد أبو الغيط يكشف كواليس لقاء جمعه باللواء عمر سليمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق دوري كرة القدم للاتحاد المصري للإعاقات الذهنية

دوري الاعاقات الذهنية
دوري الاعاقات الذهنية
محمد سمير

انطلقت صباح اليوم الأحد منافسات الدورة المجمعة الأولى من دوري كرة القدم للرجال للموسم الرياضي 2026/2027، والذي ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية بالصالة المغطاة بنادي جامعة العاصمة بمحافظة القاهرة، بمشاركة واسعة من الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وتشهد المجمعة الأولى إقامة 16 مباراة على مدار يومي، الأحد والإثنين الأول والثاني من نوفمبر 2026، حيث تُقام المنافسات في فئتي الإعاقة الفكرية ومتلازمة داون، بمعدل 8 مباريات يوميًا تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

يشارك في منافسات فئة الإعاقة الفكرية خمس هيئات هي: مركز شباب الجزيرة، نادي النصر، نادي العزيمة، مركز تدريب الإسكندرية، ومركز تدريب المنوفية.
بينما تضم منافسات فئة متلازمة داون أربع هيئات هي: نادي العزيمة، نادي البنك الأهلي، مركز شباب الجزيرة، ونادي شباب جيل المستقبل.
وشهد اليوم الأول إثارة كبيرة في كافة اللقاءات الثمانية التي أُقيمت، وسط إشادة واسعة من الأجهزة الفنية بالجهود التنظيمية للاتحاد والالتزام التام بالتعليمات الإدارية، والتي اشترطت عدم مشاركة أي لاعب أو مدرب إلا ببطاقة القيد السارية للاتحاد للموسم الحالي، مع تخصيص مدرجات الصالة المغطاة للجماهير والمرافقين لضمان سير المنافسات في أفضل صورة.
وتُستأنف صباح غدٍ الإثنين منافسات اليوم الثاني والأخير من المجمعة الأولى، حيث تسعى جميع الفرق المشاركة لمواصلة تقديم مستويات قوية وحصد النقاط في مستهل مشوار الدوري، بما يعكس التطور المستمر للياقة والمهارات الفنية لأبطال مصر من ذوي الإعاقات الذهنية.
وكان مقر الاتحاد قد شهد عقد الاجتماع الفني للبطولة لحسم الترتيبات التنظيمية واللوجستية وشرح اللوائح الفنية المنظمة للمنافسات.

دوري كرة القدم للاتحاد المصري للإعاقات الذهنية دوري كرة القدم للرجال الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

تعبيرية

بعد أزمة «نسمة»| من يتحمّل توفير مسكن المطلقة بعد 20 سنة زواج؟.. مشروع قانون يُحدّد الآليات

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

التوترات التجارية تعيد رسم خريطة التصنيع العالمي.. كيف تستفيد دول الجنوب من تحولات سلاسل الإمداد؟

سعر الجنيه الذهب

هل حان وقت الشراء؟.. سعر الجنيه الذهب يتخطى 49 ألف جنيه

خالد هاشم، وزير الصناعة

الصناعة: إطلاق مشروع جديد بالشراكة مع الدول الأفريقية خلال الشهر الجاري

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد