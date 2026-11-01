انطلاق دوري كرة القدم للاتحاد المصري للإعاقات الذهنية

انطلقت صباح اليوم الأحد منافسات الدورة المجمعة الأولى من دوري كرة القدم للرجال للموسم الرياضي 2026/2027، والذي ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية بالصالة المغطاة بنادي جامعة العاصمة بمحافظة القاهرة، بمشاركة واسعة من الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وتشهد المجمعة الأولى إقامة 16 مباراة على مدار يومي، الأحد والإثنين الأول والثاني من نوفمبر 2026، حيث تُقام المنافسات في فئتي الإعاقة الفكرية ومتلازمة داون، بمعدل 8 مباريات يوميًا تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

يشارك في منافسات فئة الإعاقة الفكرية خمس هيئات هي: مركز شباب الجزيرة، نادي النصر، نادي العزيمة، مركز تدريب الإسكندرية، ومركز تدريب المنوفية.

بينما تضم منافسات فئة متلازمة داون أربع هيئات هي: نادي العزيمة، نادي البنك الأهلي، مركز شباب الجزيرة، ونادي شباب جيل المستقبل.

وشهد اليوم الأول إثارة كبيرة في كافة اللقاءات الثمانية التي أُقيمت، وسط إشادة واسعة من الأجهزة الفنية بالجهود التنظيمية للاتحاد والالتزام التام بالتعليمات الإدارية، والتي اشترطت عدم مشاركة أي لاعب أو مدرب إلا ببطاقة القيد السارية للاتحاد للموسم الحالي، مع تخصيص مدرجات الصالة المغطاة للجماهير والمرافقين لضمان سير المنافسات في أفضل صورة.

وتُستأنف صباح غدٍ الإثنين منافسات اليوم الثاني والأخير من المجمعة الأولى، حيث تسعى جميع الفرق المشاركة لمواصلة تقديم مستويات قوية وحصد النقاط في مستهل مشوار الدوري، بما يعكس التطور المستمر للياقة والمهارات الفنية لأبطال مصر من ذوي الإعاقات الذهنية.

وكان مقر الاتحاد قد شهد عقد الاجتماع الفني للبطولة لحسم الترتيبات التنظيمية واللوجستية وشرح اللوائح الفنية المنظمة للمنافسات.