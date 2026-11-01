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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يتحرك لحسم أزمة عمومية الزمالك وتعديل موعد انعقادها.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تحركات داخل وزارة الشباب والرياضة لبحث أزمة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وما أثير بشأن التصويت على تأسيس شركة الكرة، في ظل الجدل القانوني والاعتراضات التي صاحبت قرار مجلس إدارة النادي.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج «ستاد مصر» المذاع على قناة «Modern MTI»: "جوهر نبيل في اجتماع مع الشؤون القانونية والمستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، لبحث ما جاء بشأن الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وسيتم تعديل موعد الجمعية العمومية لتقام يوم الجمعة أو الخميس بدلًا من يوم الثلاثاء".

وأضاف: "أثار قرار مجلس إدارة الزمالك طرح التصويت على تأسيس شركة الكرة على جمعية عمومية عادية جدلًا واسعًا، ما بين شرعية قانونية وأزمة انتخابية".

وتابع: "مجلس الزمالك طرح تأسيس شركة الكرة، بخلاف التنازل عن الحصة المالكة والاكتفاء بنسبة لن تزيد على 49%".

وأشار إلى أن هناك غضبًا كبيرًا بين رموز الزمالك ونجوم الكرة السابقين والمعارضة، بسبب قرار مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب تحديد 8 ديسمبر موعدًا للتصويت على تأسيس الشركة.

وقال: "الغضب يبدأ من تخلي المجلس عن نسبة 51%، أي أغلبية الأسهم، لصالح المستثمر الجديد المنتظر في الفترة المقبلة".

وأتم: "هناك أصوات تدعو إلى إلغاء جمعية 8 ديسمبر، والدعوة لإقامتها يوم الجمعة لضمان حشد ما لا يقل عن 10 آلاف عضو في الزمالك".

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