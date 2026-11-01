خفوا الحمل.. أحمد شوبير: استاد العاصمة الجديدة قادر على استضافة مباريات الأهلي والزمالك

طالب الإعلامي أحمد شوبير بضرورة تخفيف الضغط على استاد القاهرة الدولي، من خلال نقل عدد من مباريات الدوري المصري إلى استاد مصر بالعاصمة الجديدة، والاستفادة من الإمكانيات التي يمتلكها الاستاد في استضافة المباريات والفعاليات الرياضية الكبرى.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن عددًا كبيرًا من أندية الدوري المصري يخوض مبارياته على استاد القاهرة، متسائلًا عن أسباب عدم توزيع هذا الحمل على ملاعب أخرى، خاصة استاد مصر بالعاصمة الجديدة.

وأضاف أن هناك فرصة لاستغلال الفترة الحالية في تطوير بعض الجوانب الفنية والاستعدادات الخاصة باستاد العاصمة الإدارية، بما يتوافق مع المواصفات الدولية، سواء فيما يتعلق بأرضية الملعب أو المضمار والمدرجات.

وأشار شوبير إلى أن الرياضة تمثل أحد أهم عوامل إحياء المناطق الجديدة وتنشيط الحركة بها، مقترحًا إقامة مباراتين أسبوعيًا على استاد مصر، إحداهما للأهلي والأخرى للزمالك، إلى جانب منح الأندية الجماهيرية فرصة لخوض مبارياتها هناك، بما يساهم في جذب الجماهير وإحداث حراك بالمنطقة.

وأكد أن المباريات الكبرى ومواجهات منتخب مصر المصيرية يمكن أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا على الاستاد، مع إمكانية استضافة فعاليات رياضية متنوعة وفتح المدرجات أمام الجماهير.

واقترح شوبير تنظيم عدد من البطولات والمناسبات الرياضية الكبرى على استاد مصر، مثل كأس السوبر الإسباني أو كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أن استضافة هذه الفعاليات ستجذب العديد من الرعاة وتحقق استفادة تسويقية واقتصادية.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من استاد العاصمة الإدارية وتخفيف الضغط عن استاد القاهرة، بدلًا من ترك الإمكانيات المتاحة دون استغلال بالشكل الأمثل.