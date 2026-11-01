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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أحمد موسى عضوًا بمجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية.. ونبيلة مكرم رئيسًا للمجلس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية، اختيار السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، رئيسًا للمجلس، والدكتور لطفي حامد، نائب رئيس الجامعة الأسبق، نائبًا لرئيس المجلس، بمشاركة أحمد علي موسى شحاتة، مدير تحرير جريدة الأهرام، عضوًا بمجلس الأمناء، وذلك عقب اعتماد التشكيل الجديد برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة سوهاج الأهلية

عقدت الجلسة بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الحكومية والأهلية وعضو مجلس الأمناء، إلى جانب أعضاء المجلس، حيث رحب الوزير بالتشكيل الجديد، مشيدًا بما يضمه من شخصيات وطنية وخبرات متنوعة في المجالات الأكاديمية والإدارية والاقتصادية والإعلامية.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية في تطوير منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن جامعة سوهاج الأهلية تمثل امتدادًا للخبرات العلمية والأكاديمية لجامعة سوهاج الحكومية، بما تمتلكه من كوادر بشرية وإمكانات وتخصصات بينية وبرامج تعليمية حديثة.

كما وافق الوزير على إدراج الجامعة ضمن نموذج الجامعات المنفذة لاقتصاد المعرفة، بما يدعم توجهها نحو تطوير منظومة تعليمية وبحثية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب الدكتور حسان النعماني عن تقديره لدعم وزير التعليم العالي لجامعتي سوهاج الحكومية والأهلية، مشيرًا إلى أن انضمام مجموعة من الشخصيات الوطنية والخبرات المتخصصة إلى مجلس الأمناء يمثل إضافة مهمة، ويساعد في تنفيذ خطط الجامعة للتميز الأكاديمي وخدمة أبناء إقليم الصعيد.

وضم التشكيل الجديد لمجلس الأمناء عددًا من الشخصيات العامة والقيادات والخبرات المتخصصة، من بينهم حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والدكتورة رشا عياد راغب، المدير التنفيذي السابق للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، وأحمد علي موسى شحاتة، مدير تحرير جريدة الأهرام، وعماد الدين حسين، عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة الشروق.

كما شمل التشكيل المهندس خالد محمد شديد عطيفة، مدير عام شركة ستار الوطنية مرسيدس بنز، والمهندس محمود عبد العليم عجور، العضو المنتدب بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والمستشارة سلوى محمود يوسف إبراهيم، وكيل عام أول هيئة النيابة الإدارية بسوهاج، والمستشار أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة إيمان محمد كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة شيماء سراج الدين، مدير المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني، وممثل عن الحكومة.

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