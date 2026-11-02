بتبيع أدوات جنسية.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالترويج لبيع أدوات وأدوية جنسية بدون ترخيص عبر مواقع التواصل الإجتماعى.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية ، وضُبط بحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" – عدد من تلك الأدوات والأدوية) وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





