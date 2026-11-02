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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية.. وسأستخدم الفيتو ضد جميع مبادرات الديمقراطيين

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية، زاعماً أن النظام الإيراني يمر بمرحلة انهيار، ومشدداً على أن واشنطن لن تسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع بودكاست «بود فورس ون» الذي تقدمه ميراندا ديفاين، إن إيران «دولة تنهار الآن»، مضيفاً أن الولايات المتحدة دمرت الترسانة النووية الإيرانية، وأن طهران تدرك أنها لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده نفذت عمليات ضد إيران مرتين، معتبراً أن ما وصفه بتغيير الوضع في طهران تحقق بالفعل، ومبرراً موقفه بأن إيران، بحسب وصفه، دولة متطرفة وترعى الإرهاب.

وفي الشأن الداخلي الأمريكي، شن ترامب هجوماً حاداً على الحزب الديمقراطي، محذراً من تداعيات فوزه في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، ومتهماً الديمقراطيين بالتلاعب بالانتخابات، إلى جانب انتقاد سياساتهم المتعلقة بالهجرة والاقتصاد والحدود.

وتوعد ترامب باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد جميع المبادرات التي سيطرحها الديمقراطيون حال سيطرتهم على الكونجرس، قائلاً إنه سيصبح «صاحب حق النقض»، وسيعرقل مشروعاتهم التشريعية، بما يدفعهم في النهاية إلى التفاوض معه.

كما أعلن دعمه لرجل الأعمال إيلون ماسك، محذراً من أن سيطرة الديمقراطيين الكاملة على مؤسسات الحكم قد تؤدي، بحسب تقديراته، إلى تدمير الولايات المتحدة، وتطرق إلى إمكانية إصدار عفو مبكر عن أشخاص عملوا معه، على غرار العفو الذي أصدره بحق مشاركين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وفي سياق متصل، انتقد ترامب سياسات الهجرة في عدد من الدول الأوروبية، مشيراً إلى محادثات أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حذره خلالها من تداعيات الهجرة على الأوضاع الداخلية في فرنسا وأوروبا.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي إمكانية الترشح لولاية رئاسية ثالثة، رغم القيود الدستورية، قائلاً إنه سيكون سعيداً بخوض الانتخابات مجدداً إذا أتيحت له الفرصة.

وجاءت تصريحات ترامب، وفقاً لما أوردته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، في مقابلة تناولت الملف الإيراني والسياسة الداخلية الأمريكية ومستقبل العلاقات بين واشنطن وحلفائها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران أسلحة نووية النظام الإيراني

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