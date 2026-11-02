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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل معركة الغد.. مرشحو الكونجرس الأمريكي يختتمون جولاتهم الانتخابية اليوم

ترامب
ترامب
محمد على

ينظّم الديمقراطيون آخر تجمعاتهم عشية انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، في إطار سعيهم لاحراز الاغلبية في الكونجرس الأمريكي على حساب الجمهوريين.

تختتم الحملة بتجمّعات لمرشحي الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ جيمس تالاريكو في تكساس، وآدم هاميلتون في كانساس.

وقرّر ترامب الذي يحظى بنفوذ واسع في «الحزب الجمهوري» -مكّنه على نحو كبير من فرض أجندته السياسية- إلقاء كلمة عند ضفاف بركة نصب لينكولن التذكاري الذي أصبح أحد الرموز التي تجسّد مشروعه المثير للجدل الرامي لإعادة رسم معالم العاصمة.

والأحد، بدا ترامب واثقاً من نجاح الحملة الانتخابية للجمهوريين بقوله: «سنفوز»، مع سعي الرئيس الثمانيني منذ أشهر إلى زرع الشكوك فيما يتّصل بنزاهة الاقتراع، وتحدّث مسبقاً عن احتمال الطعن في النتائج.

تقليدياً، يخسر معسكر الرئيس انتخابات منتصف الولاية، كما أن استطلاعات الرأي تظهر أن الديمقراطيين شبه واثقين من انتزاع الغالبية في مجلس النواب، مع إمكان قلب موازين القوى في مجلس الشيوخ.

ومن شأن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب أن تمنحهم اليد الطولى فيما يتّصل بالموازنة الفيدرالية، والسيطرة على لجان قوية قادرة على التحقيق في شبهات فساد في ظل إدارة ترمب، وقضية جيفري إبستين، وغيرها من الملفات الشائكة.

سياسة الأرض المحروقة

في المقابل، من شأن فقدان الجمهوريين الغالبية في الكونجرس قبل عامين من نهاية ولاية ترامب أن يعقّد أجندة الرئيس الذي يواجه أصلاً تعقيدات على صلة بالتضخّم، وطول أمد الحرب على إيران.

الديمقراطيون انتخابات التجديد النصفي الكونجرس الأمريكي الجمهوريين

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