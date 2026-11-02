هجوم إلكتروني يضرب 3 دول أوروبية.. اختراق ثلاجات عشرات السوبر ماركت وإفساد الأطعمة

ارتفعت درجات حرارة المجمدات في عدد من متاجر البقالة السويدية بشكل حاد خلال ساعات الليل، وفقًا لما أعلنته شركتا التجزئة ICA وCoop يوم الاثنين، فيما أرجع أحد المتاجر الواقعة إلى هجوم إلكتروني، حسب صحيفة فايننشال تايمز.

هجوم إلكتروني علي المتاجر

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت الشهر الماضي أن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من السيطرة على وحدات التبريد في مئات المتاجر الكبرى، خلال هجوم واسع النطاق، ما تسبب في خسائر بالمواد الغذائية واندلاع حرائق، وسلط الضوء على الثغرات الأمنية في الأنظمة المتصلة بالإنترنت.



وأعلن أحد المتاجر السويدية، يوم الاثنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن إعدادات درجات حرارة الثلاجات والمجمدات لديه ضُبطت على 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت)، في واقعة مشابهة للهجوم الذي شهدته فرنسا.



وقال متحدث باسم شركة ICA، المملوكة للقطاع الخاص، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: نحن على علم بتأثر عدد محدود من المتاجر بحادث وقع خلال ساعات الليل، وأثر على أنظمة التبريد والمجمدات لديها.



كما أفادت مجموعة متاجر التجزئة السويدية Coop لصحيفة أفتونبلاديت اليومية بأن ستة من متاجرها تعرضت لحوادث مماثلة.

وقالت وسائل إعلام ألمانية أنه تمكن قراصنة إلكترونيون من التلاعب بأنظمة الثلاجات والمجمدات في عدد من متاجر السوبر ماركت في بلجيكا ولوكسمبورج والسويد خلال ساعات الليل، وذلك من خلال اختراق ما لا يقل عن 40 فرعًا من سلسلة متاجر Delhaize، الشقيقة لسلسلة Albert Heijn، بعد أسابيع من هجوم مماثل استهدف مئات المتاجر الكبرى في فرنسا.



وأكد متحدث باسم شركة Delhaize وقوع الاختراق صباح يوم الاثنين، وفقًا لما نقلته صحيفة HLN، مشيرًا إلى أن متاجر في كل من إقليم فلاندرز وإقليم والونيا تعرضت للهجوم.



ووصف متحدث الشركة الواقعة بأنها حادث متعلق بتكنولوجيا المعلومات.



من جانبها، أعلنت شركة Carrefour تعرض 15 متجرًا تابعًا لها في بلجيكا للهجوم أيضًا، فيما قالت شركة Colruyt إن خمسة متاجر من سلسلة Spar، التي تُدار بشكل مستقل، واجهت مشكلات مماثلة.



كما أبلغت سلسلة متاجر الجزارة De Laet & Van Haver عن ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة داخل أنظمة التبريد لديها.