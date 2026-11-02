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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القوات المسلحة تستقبل أبطالها.. إنجازات رياضية لأبناء المؤسسة العسكرية ببطولة أفريقيا للملاكمة بكينيا

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية ببطولة أفريقيا للملاكمة بكينيا
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية ببطولة أفريقيا للملاكمة بكينيا
محمد إبراهيم

استقبل وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة أبطال أندية المؤسسات العسكرية الرياضية، بعد حصدهم عددًا من الميداليات المتنوعة خلال مشاركتهم في بطولة أفريقيا للملاكمة، التي أُقيمت فعالياتها بدولة كينيا، وذلك فور وصولهم إلى أرض الوطن.

وتضمنت البعثة المصرية مشاركة ثلاثة لاعبين من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن قوام المنتخب الوطني للملاكمة، حيث نجحت اللاعبة نبيلة علاء الدين حسن، لاعبة نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس، في تحقيق الميدالية الذهبية في وزن (75 كجم)، كما نجح اللاعب عمر السيد رجب العوضي، لاعب نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالمنيا، في الحصول على الميدالية الفضية في وزن (75 كجم)، وحقق اللاعب عبد الفتاح هشام عبد الفتاح، لاعب نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالمنيا، الميدالية البرونزية في وزن (65 كجم)، وكأس أحسن لاعب.

وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبين بمناسبة حصولهم على تلك الميداليات التي تُضاف إلى سجلات تاريخ الرياضة المصرية، مؤكدة حرصها على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية، ليكونوا نماذج مشرفة قادرة على رفع العلم المصري خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية المحلية والدولية.


 

القوات المسلحة بطولة أفريقيا للملاكمة كينيا جهاز الرياضة للقوات المسلحة

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