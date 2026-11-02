فيديو متداول .. سيدة تصفع حارس عقار بالسويس بسبب خلاف على دخول السكان فقط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد واقعة اعتداء سيدة على حارس عقار بمحافظة السويس، بعدما نشبت مشادة بينهما أمام العقار، في واقعة أثارت حالة من الجدل بين المتابعين.

مقطع فيديو متداول

وأظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة، السيدة وهي تدخل في مشادة مع حارس العقار وتقوم بصفعه، وسط تجمع عدد من الأشخاص ومحاولات للتدخل، فيما ظهرت لافتة على مدخل العقار تشير إلى أن الدخول مخصص للسكان فقط.

وأثار المقطع تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات بشأن ملابسات الواقعة وأسباب الخلاف بين السيدة وحارس العقار، وما إذا كانت هناك إجراءات رسمية اتُخذت بشأن الحادث.