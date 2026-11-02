رئيس جامعة قنا يبحث متطلبات اعتماد المستشفيات الجامعية ومتابعة انتظام العمل بها

أكد رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوي، أن تأهيل المستشفيات الجامعية للاعتماد يمثل محورا أساسيا في استراتيجية الجامعة لتطوير المنظومة الطبية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، والعمل وفق خطة واضحة لاستيفاء متطلبات الاعتماد، مع المتابعة المستمرة لمستوى الأداء وتوافر الإمكانيات اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، مع عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور علي غويل، ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور أحمد علي عامر؛ لمراجعة موقف المستشفيات من استيفاء متطلبات التأهيل للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، في ضوء المعايير المعتمدة للجودة وسلامة المرضى، وبما يعزز جاهزيتها للتكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتناول الاجتماع تقييم الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، ومراجعة مدى توافقها مع متطلبات الاعتماد، وتحديد الاحتياجات اللازمة لاستكمال إجراءات التأهيل، إلى جانب متابعة سير العمل بمختلف قطاعات المستشفيات، والوقوف على انتظام تقديم الخدمات الطبية وكفاءة الأداء التشغيلي والإداري.

كما أكد أهمية انتظام سير العمل بالمستشفيات، وحسن استغلال الموارد المتاحة، والتعامل الفوري مع التحديات التي قد تؤثر في كفاءة التشغيل أو مستوى الخدمات المقدمة، بما يحقق التكامل بين جاهزية المستشفيات للاعتماد واستمرار تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمرضى.

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