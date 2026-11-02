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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان والأعلى للإعلام يبحثان أوضاع المواقع الساعية لتوفيق أوضاعها

أحمد إيهاب جمال الدين وخالد عبد العزيز
أحمد إيهاب جمال الدين وخالد عبد العزيز
الديب أبوعلي

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس.

وضم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وعددًا من أعضاء المجلس، هم الدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وفيفيان مراد، رئيس لجنة الشكاوى، وعزت إبراهيم، رئيس لجنة الإعلام، ومحمد عثمان، عضو لجنة الإعلام، إلى جانب الدكتور إسلام ريحان من الأمانة الفنية للمجلس.

وكان في استقبال الوفد  مع المهندس  خالد عبد العزيز، عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس.

توفيق أوضاع المواقع الإلكترونية 

وأكد الجانبان تقديرهما المتبادل للدور الوطني الذي يضطلع به كل من المجلسين في مجال اختصاصه، وما يتحملانه من مسؤوليات في ترسيخ مبادئ الدستور والقانون، وصون الحقوق والحريات ودعم مؤسسات الدولة.

كما شددا على أهمية التكامل بين جهودهما، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات والرؤى، بما يحقق الاستفادة من تقاطع اختصاصاتهما في عدد من الملفات والقضايا، ويسهم في دعم حرية الرأى والتعبير، وترسيخ الممارسات الإعلامية المهنية والمسؤولة، ويخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في المؤسسات الوطنية.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها، فضلًا عن عدد من الموضوعات الأخرى المرتبطة باختصاصات المجلسين واهتماماتهما.

وفي ختام اللقاء، توافق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا التي تتقاطع مع الاختصاصات الدستورية والقانونية لكل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يعزز التعاون المؤسسي بينهما ويسهم في بلورة رؤى وتوصيات مشتركة للتعامل مع الجوانب المختلفة للملفات محل الاهتمام المشترك.

الأعلى للإعلام القومي لحقوق الإنسان المهندس خالد عبد العزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أحمد إيهاب جمال الدين توفيق أوضاع المواقع الإلكترونية المواقع الإلكترونية

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