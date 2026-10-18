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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حاتم العبد يتسلم مهام الأمين العام للقومي لحقوق الإنسان.. بروفايل

حاتم العبد يتسلم مهام الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان
حاتم العبد يتسلم مهام الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

تسلّم الدكتور حاتم العبد، اليوم الأحد، مهام منصبه أمينًا عامًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، خلفًا للمستشار أحمد الموجي، المستشار القانوني للمجلس، الذي تولّى تسيير أعمال الأمانة العامة بصفة قائم بالأعمال، بتكليف من السيد رئيس المجلس، لحين اختيار أمين عام جديد.

وكان المجلس قد وافق بالإجماع على تعيين الدكتور حاتم العبد أمينًا عامًا، خلال اجتماعه الطارئ المنعقد في 15 أكتوبر 2026. 

ويأتي تولي الأمين العام الجديد مهام منصبه استكمالًا للبناء المؤسسي للمجلس، ودعمًا لجهوده في تطوير آليات العمل وتعزيز قدرته على الاضطلاع باختصاصاته في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

ويتمتع الدكتور حاتم العبد بخبرة أكاديمية وقانونية في مجالات القانون الدولي العام وحقوق الإنسان.

وقد شغل منصب مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، كما عمل مدرسًا للقانون الدولي العام والمنظمات الدولية بكلية الحقوق بالجامعة.

من هو الدكتور حاتم العبد؟ 

وحصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة غرونوبل ألب بفرنسا عام 2014، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، عن رسالته المعنونة «المسئولية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان».

كما نال درجة الماجستير في حقوق الإنسان من جامعة ليون الثانية بفرنسا عام 2011، ودبلوم القانون الدولي من لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف عام 2013، فضلًا عن حصوله على ليسانس الحقوق ودبلومَي القانون العام والاقتصاد السياسي من جامعة عين شمس.

وعلى الصعيد الأكاديمي، امتدت خبرته التدريسية لتشمل عددًا من الجامعات، من بينها جامعة عين شمس والجامعة الفرنسية في مصر وجامعة القاهرة، إلى جانب عمله أستاذًا زائرًا للقانون الدولي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والكلية الحربية.

كما شارك في مؤتمرات وندوات دولية، ونشر أبحاثًا باللغتين العربية والفرنسية تناولت موضوعات القانون الدولي والتحكيم الدولي وحقوق الإنسان.

وبمناسبة توليه مهام منصبه، تقدم الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، ومحمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، بخالص التهنئة إلى الدكتور حاتم العبد، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في أداء مسئولياته الجديدة، والإسهام في تطوير العمل المؤسسي للمجلس وتعزيز جهوده في مجال حماية حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.

القومي لحقوق الإنسان الدكتور حاتم العبد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة عين شمس الأمم المتحدة

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