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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأكاديمية العربية تنظم برنامجًا دوليًا للتدريب على تطوير الألعاب الإلكترونية

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية
أحمد بسيوني

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برنامجًا تدريبيًا دوليًا لتطوير الألعاب الإلكترونية باستخدام محرك Unreal Engine، بمشاركة 50 طالبًا من مدارس النيل وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في إطار تأهيل الطلاب للتعامل مع أحدث تقنيات صناعة الألعاب الرقمية.

واستضافت كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفرع الأكاديمية في القرية الذكية فعاليات البرنامج التدريبي، الذي حمل اسم UEFN G4C International Student Challenge Game Jam، واستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة مدربين وخبراء دوليين متخصصين في تقنيات تطوير الألعاب، ضمن فريق Unreal Engine Education التابع لشركة Epic Games.

وشهد البرنامج مشاركة 50 طالبًا، بواقع 25 طالبًا من مدارس النيل التابعة لوزارة التربية والتعليم، و25 طالبًا من كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية، بهدف إتاحة الفرصة للتفاعل وتبادل الخبرات بين طلاب المرحلتين المدرسية والجامعية، من خلال تجربة تعليمية تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

وتضمن البرنامج تدريب المشاركين على استخدام محرك Unreal Engine وأداة Unreal Editor for Fortnite (UEFN)، والتعرف على أساليب تصميم الألعاب الإلكترونية وتطوير العوالم الرقمية التفاعلية، من خلال مجموعة من التطبيقات العملية التي أتاحت للطلاب تنفيذ أفكارهم وتجربة أدوات مستخدمة في صناعة الألعاب العالمية.

ويأتي تنظيم البرنامج بالتعاون بين الأكاديمية العربية، ممثلة في كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفرع القرية الذكية، ووزارة التربية والتعليم، وشركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ACICT)، وشركة Epic Games، بهدف تعزيز المهارات التكنولوجية لدى الطلاب وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات الصناعات الرقمية.

وأسهمت التجربة التدريبية في إكساب المشاركين مهارات متنوعة تجمع بين البرمجة والتصميم والتفكير الإبداعي والعمل الجماعي، إلى جانب تعريفهم بالتطبيقات العملية للتكنولوجيا الحديثة في تطوير الألعاب والتجارب الرقمية التفاعلية.

الأكاديمية العربية تطوير القرية الذكية الإسكندرية

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