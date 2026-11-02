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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط 12 سفينة وغادرته 11 أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة .

وذكر بيان صادر عن هيئة الميناء اليوم / الاثنين / أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 11 ألفا و81 طنا شملت 1873 طن يوريا و4937 طن كلينكر و350 طن جبس معبأ و3921 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62 ألفا و643 طنا شملت 10 آلاف 801 طن حديد و 35 ألفا و620 طن ذرة و 10 آلاف و724 طن خردة و4086 طن أبلاكاش و 1412 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1003 حاويات مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 148 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1586 حاوية مكافئة.

وأفاد البيان بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص بلغ 5794 طنًا، كما غادر قطاران بعد أن تم تفريغ 50 حاوية 40 قدما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5676 حركة.

ميناء دمياط السفن البضائع

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