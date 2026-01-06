رئيس وزراء العراق يؤكد إصراره على تعزيز قوة الدولة وحصر السلاح بيدها

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم "الثلاثاء" مواصلة العمل على تعزيز قوة الدولة عبر حفظ الأمن وحصر السلاح بيدها.

ووجه السوداني، في منشور عبر منصة "إكس" وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، التحية للقوات المسلحة العراقية، بمناسبة الذكرى الـ(105) لتأسيس الجيش العراقي، قائلا: "نقف بإجلال وتقدير أمام تضحيات الشهداء، والجرحى الأبطال، الذين دافعوا عن العراق وسيادته وأرضه، ونؤكد حرص الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على تعزيز قدرات قواتنا بالأسلحة والمعدات المتطورة والحديثة".

وأضاف: "لقد مضينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسِنا باستعادة السيادة الكاملة للعراق، وإنهاء مهمة التحالف الدولي، وبفضل الاستقرار الذي ينعم به العراق، تحركنا بخطوات واثقة لإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة "يونامي"، وسنواصل العمل على تعزيز قوة الدولة عبر حفظ الأمن، وحصر السلاح بيدها تنفيذاً للبرنامج الحكومي وانسجاماً مع دعوة المرجعية العليا".