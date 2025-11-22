استقبال حميمي لفيلم بابا والقذافي بمهرجان الدوحة السينمائي

استقبال حميمي من جمهور مهرجان الدوحة السينمائي للفيلم الليبي بابا والقذافي للمخرجة جيهان، الذي شهد عرضه الأول بالعالم العربي في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، بحضور المخرجة رفقة والدتها وأخيها، الذين شاركوا بندوة نقاشية مع الجمهور عقب العرض.





شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي كما يشارك بمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي المؤهِل لجوائز الأوسكار، والبافتا، وجائزة الشاشة الكندية، وعضو تحالف مهرجانات الأفلام.



بابا والقذافي هو الفيلم الليبي الأول في مهرجان فينيسيا منذ 13 عامًا، ويتتبع الفيلم الأول للمخرجة جيهان، من كتابتها وإخراجها، رحلتها في كشف غموض اختفاء والدها، منصور رشيد الكيخيا - وزير خارجية ليبيا السابق، وسفيرها لدى الأمم المتحدة، وزعيم المعارضة السلمية للديكتاتور الليبي معمر القذافي.



تجمع جيهان خيوط رحلة والدتها التي استمرت 19 عامًا للعثور عليه. في غياب أي ذكرى عن والدها، تحاول استعادة التواصل معه والتصالح مع هويتها الليبية.



فيلم "بابا والقذافي" إنتاج أميركي - ليبي مشترك، من إنتاج جيهان، وإنتاج منفذ لكل من ديف جينيت ومحمد سويد وسول جاي، وإنتاج مشترك لأندرياس روكسين وويليام جوهانسون كالين من شركة لايكا فيلم، بالإضافة إلى جايسون جاكسون ومحمد صيام كمنتجين استشاريين.



قام بالتصوير السينمائي كل من جيهان وميكا ووكر ومايك ماكلولين، مونتاج أليساندرو دوردوني وكلوي لامبورن ونيكول هالوفا، والموسيقى لتياغو كوريا باولو.