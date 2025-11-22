هعمل كوميدي.. ألفت عمر تتحدث عن أعمالها الفنية المقبلة| خاص

تحدثت الفنانة ألفت عمر، عن أعمالها الفنية الحالية والتي تستعد لها خلال الفترة المقبلة.

وقالت ألفت عمر، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تشارك، في مسرحية حتشبسوت، للفنانة حنان مطاوع، معربة عن حبها للمسرحية وطبيعتها الفرعونية.

وحول أعمالها الفنية المقبلة، لم تكشف ألفت عمر تفاصيل كاملة عن الاعمال، ولكنها أشارت إلى أنها سوف تشارك بعمل كوميدي خلال الفترة المقبلة.

ألفت عمر تتعرض للسرقة

وكانت قد استغاثت الفنانة ألفت عمر، بمتابعيها على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك بعد تعرضها للسرقة في باريس.

وكتبت: “حد يساعدنى محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لى الرجوع عايزة أنزل مصر بكرة أنا اتسرقت فى باريس الزفتة دى أول يوم ليا هنا ومعرفش حد هنا، كل فلوسى وكروت البنك كلها وخاتم ألماظ، بلد مليانة حرامية ومش دخلاها تانى”.

أعمال ألفت عمر

وكان أحدث أعمال ألفت عمر الفنية هو مشاركتها في مسلسل "قلع الحجر 2"، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل قلع الحجر

مسلسل "قلع الحجر" من بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبد العزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم. إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

قصة مسلسل قلع الحجر

تدور أحداث مسلسل "قلع الحجر" في منطقة النوبة وقرية قمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة. أحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق. العمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.