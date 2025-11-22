بعد تعرضه لحادث مروع.. فنان يعرض سيارته للبيع على فيسبوك| من هو؟

نشر الفنان علي رؤوف عدة صور لـ سيارته، عبر حسابه بموقع التواصل للاجتماعي فيسبوك وعرضها للبيع عقب تعرضه لحادث سير بمنطقة الغريب في محافظة السويس.

وقال علي رؤوف : آسف لبشاعة المنظر، دي عربيتي هل من مشتري؟.

تفاصيل حادث على رؤوف

وكشف علي رؤوف، تفاصيل الحادث الذي تعرضه له، حيث كتب عبر فيس بوك: أحب اطمنكم عليا وعلى صحتي أني بخير إلى حد ما، عندي بس شوية جروح وشرخ بسيط في منتصف القفص الصدري وكدمات شديدة في العمود الفقري، وبما أني صاحب الشأن بنفي أي خبر عن أني في حالة حرجة، أنا محتاج بس راحة من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ومفيش داعي أني اتكلم عن الحادث أو تفاصيله.

وأضاف على رؤوف: أينعم كتير عنده فكرة أن دي أول عربية اجيبها في حياتي وكانت حلم من أحلام عمري، بس مدام جت في الحديد فا في ستين مليون داهية، ومش محتاج أقول أن دي تحويشة سنين بس نقول إيه بقى غير اللي إيده في الماية مش زي اللي إيده في النار.

واوضح على رؤوف : الخلاصة أني بخير إلى حد ما ومش زعلان على حاجة ومسيري أقوم بالسلامة وأبدأ من الصفر تاني، كل اللي أنا طالبه على قدر حبكم ليا اتمنولي الخير، لأن أي نجاح أنا بعمله هو حصاد 15 سنة مرمطة وتعب بلا راحة وتكاسل، وأظن أي كارير في الدنيا محتاج تعب وكفاح، وأحب أن أحيط علم سيادتكم أني مش بتباها بممتلكاتي وخير دليل على ذالك محدش يعرف أني كان معايا عربية أصلًا ويوم ما انتشر الخبر كله شافها متدشملة في الحادث، لأني دايمًا براعي احتياج الغير للأشياء الثمينة فمبحبش أخلي أي حد يستفز بحاجة معايا هو نفسه فيها ودا من أصول تربيتي.