فن وثقافة

بعد تعرضه لحادث مروع.. فنان يعرض سيارته للبيع على فيسبوك| من هو؟

على رؤوف
على رؤوف
سعيد فراج

نشر الفنان علي رؤوف عدة صور لـ سيارته، عبر حسابه بموقع التواصل للاجتماعي فيسبوك وعرضها للبيع عقب تعرضه لحادث سير بمنطقة الغريب في محافظة السويس.

وقال علي رؤوف : آسف لبشاعة المنظر، دي عربيتي هل من مشتري؟. 

تفاصيل حادث على رؤوف

وكشف علي رؤوف، تفاصيل الحادث الذي تعرضه له، حيث كتب عبر فيس بوك: أحب اطمنكم عليا وعلى صحتي أني بخير إلى حد ما، عندي بس شوية جروح وشرخ بسيط في منتصف القفص الصدري وكدمات شديدة في العمود الفقري، وبما أني صاحب الشأن بنفي أي خبر عن أني في حالة حرجة، أنا محتاج بس راحة من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ومفيش داعي أني اتكلم عن الحادث أو تفاصيله.

وأضاف على رؤوف: أينعم كتير عنده فكرة أن دي أول عربية اجيبها في حياتي وكانت حلم من أحلام عمري، بس مدام جت في الحديد فا في ستين مليون داهية، ومش محتاج أقول أن دي تحويشة سنين بس نقول إيه بقى غير اللي إيده في الماية مش زي اللي إيده في النار.

واوضح على رؤوف : الخلاصة أني بخير إلى حد ما ومش زعلان على حاجة ومسيري أقوم بالسلامة وأبدأ من الصفر تاني، كل اللي أنا طالبه على قدر حبكم ليا اتمنولي الخير، لأن أي نجاح أنا بعمله هو حصاد 15 سنة مرمطة وتعب بلا راحة وتكاسل، وأظن أي كارير في الدنيا محتاج تعب وكفاح، وأحب أن أحيط علم سيادتكم أني مش بتباها بممتلكاتي وخير دليل على ذالك محدش يعرف أني كان معايا عربية أصلًا ويوم ما انتشر الخبر كله شافها متدشملة في الحادث، لأني دايمًا براعي احتياج الغير للأشياء الثمينة فمبحبش أخلي أي حد يستفز بحاجة معايا هو نفسه فيها ودا من أصول تربيتي.

على رؤوف الفنان على رؤوف

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

مخلفات

تحمل تكلفة إدارة المخلفات.. التزام قانوني على مُنتجي وحائزي النفايات

هشام حسين

برلماني: مشاركة جهاز تنمية المشروعات في قمة المعرفة خطوة مهمة لدعم ريادة أعمال الشباب

النائب ميشيل الجمل

برلماني: خطة الصناعة بتحديد 28 فرصة استثمارية نقلة نوعية للتصنيع المحلي وزيادة الإنتاج

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

