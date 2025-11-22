عرض فيلم 600 كيلو فى ذكرى رحيل طارق عبد العزيز

قرر صناع فيلم "600 كيلو" عرضه على اليوتيوب فى ذكرى رحيل الفنان طارق عبد العزيز يوم الخميس المقبل.

تحل الخميس المقبل، ذكرى وفاته الفنان طارق عبد العزيز الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى وجدان المشاهد المصرى.

بداية طارق عبد العزيز

ولد طارق عبد العزيز عام 1968، في محافظة سوهاج بمصر، وتخرج في كلية الحقوق عام 1991، وكان من دفعته في الجامعة، الفنان خالد صالح.

لم يمتهن المحاماة سوى يوم واحد فقط، فلم يحبها، وقرر الانضمام إلى معهد السينما؛ ليدخل عالم الفن.

بدأ طارق عبد العزيز مشواره الفني من خلال المشاركة في مسرح الجامعة عام 1986، وانضم إلى فرقة الحركة المسرحية وقدم معها أعمالا عديدة، رفقة زميليه من الجامعة خالد صالح وخالد الصاوي.

وبعد ذلك انضم مع حسن الجريتلي إلى فرقة الورشة، والتي كانت أبرز فرقة في هذه الفترة، وشارك معها في مسرحية “داير ما يدور” .

أعمال طارق عبد العزيز

وكانت أولى بطولاته في عام 2001، في فيلم “أصحاب ولا بيزنس”، والذي يعد أهم أدواره السينمائية، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وعرفه الجمهور بشكل أكبر.

الفنان طارق عبد العزيز كان الصديق المقرب للفنان الراحل خالد صالح، فقد كانت تجمعهما صداقة منذ مرحلة الجامعة، وظلت صداقتهما حتى وفاة خالد صالح.

وأوضح طارق عبد العزيز أن مرحلة الجامعة كان يعتبر خالد صالح أخا أكبر له، ويلجأ إليه في حل جميع مشاكله، مشيرا إلى أنه دخل مجال الدراما، وشارك في مسلسل “أم كلثوم"؛ بسبب خالد صالح الذي رشحه للدور.

تعرض طارق عبد العزيز لوعكة صحية مفاجئة في شهر مايو الماضي، اضطر على أثرها إلى دخول المستشفى، وخضوعه لعملية قسطرة في القلب وتركيب دعامات.

وتعرض طارق عبد العزيز لأزمة قلبية أثناء تصوير أحد مشاهده في مسلسل “وبقينا اتنين” بطولة شريف منير ورانيا يوسف، إلا أن فريق العمل نقله للمستشفى سريعا ولكنه فارق الحياة.