عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عرض فيلم 600 كيلو فى ذكرى رحيل طارق عبد العزيز

سعيد فراج

قرر صناع فيلم "600 كيلو" عرضه على اليوتيوب فى ذكرى رحيل الفنان طارق عبد العزيز يوم الخميس المقبل.

تحل الخميس المقبل، ذكرى وفاته الفنان طارق عبد العزيز الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى وجدان المشاهد المصرى.

بداية طارق عبد العزيز 

ولد طارق عبد العزيز عام 1968، في محافظة سوهاج بمصر، وتخرج في كلية الحقوق عام 1991، وكان من دفعته في الجامعة، الفنان خالد صالح.

لم يمتهن المحاماة سوى يوم واحد فقط، فلم يحبها، وقرر الانضمام إلى معهد السينما؛ ليدخل عالم الفن.

بدأ طارق عبد العزيز مشواره الفني من خلال المشاركة في مسرح الجامعة عام 1986، وانضم إلى فرقة الحركة المسرحية وقدم معها أعمالا عديدة، رفقة زميليه من الجامعة خالد صالح وخالد الصاوي.

وبعد ذلك انضم مع حسن الجريتلي إلى فرقة الورشة، والتي كانت أبرز فرقة في هذه الفترة، وشارك معها في مسرحية “داير ما يدور” .

أعمال طارق عبد العزيز 

وكانت أولى بطولاته في عام 2001، في فيلم “أصحاب ولا بيزنس”، والذي يعد أهم أدواره السينمائية، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وعرفه الجمهور بشكل أكبر.

الفنان طارق عبد العزيز كان الصديق المقرب للفنان الراحل خالد صالح، فقد كانت تجمعهما صداقة منذ مرحلة الجامعة، وظلت صداقتهما حتى وفاة خالد صالح.

وأوضح طارق عبد العزيز أن مرحلة الجامعة كان يعتبر خالد صالح أخا أكبر له، ويلجأ إليه في حل جميع مشاكله، مشيرا إلى أنه دخل مجال الدراما، وشارك في مسلسل “أم كلثوم"؛ بسبب خالد صالح الذي رشحه للدور.

تعرض طارق عبد العزيز لوعكة صحية مفاجئة في شهر مايو الماضي، اضطر على أثرها إلى دخول المستشفى، وخضوعه لعملية قسطرة في القلب وتركيب دعامات.

وتعرض طارق عبد العزيز لأزمة قلبية أثناء تصوير أحد مشاهده في مسلسل “وبقينا اتنين” بطولة شريف منير ورانيا يوسف، إلا أن فريق العمل نقله للمستشفى سريعا ولكنه فارق الحياة.

طارق عبد العزيز الفنان طارق عبد العزيز أعمال طارق عبد العزيز أفلام طارق عبد العزيز ذكرى وفاة طارق عبد العزيز

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

آيتن عامر

مفاجأة داخل الكواليس.. فريق عمل "كلهم بيحبوا مودي" يحتفلون بعيد ميلاد آيتن عامر

حمدي الميرغني وزوجته

بموت في أمك.. وصلة غزل بين الفنانة إسراء عبدالفتاح وحمدي الميرغني

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

