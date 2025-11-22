عمرو سعد مع المخرج أحمد خالد موسى .. الصورة الأولى من كواليس تصوير الريس لـ رمضان 2026

كشف فريق عمل مسلسل “الريس” عن الصورة الاولى عن المسلسل المقرر أن يتم عرضه على Mbc مصر في شهر رمضان المقبل 2026، وتدور قصة العمل في إطار درامي شعبي على مدار 30 حلقة.

يجسد عمرو سعد في العمل شخصية "عباس"، وهو شاب تربى في أسرة بسيطة داخل إحدى الحارات الشعبية، ويحاول بشتى الطرق تحسين وضعه المادي والاجتماعي من خلال العمل في عدة مهن، إلا أنه يقع ضحية خداع أحد المتنفذين في الحارة، مما يدفعه إلى إعداد خطة محكمة لاستعادة حقه والانتقام ممن تسبب في ظلمه.

مسلسل الريس من إخراج أحمد خالد موسى، بينما يتولى التأليف ورشة ملوك، والإنتاج صباح إخوان، مسئول اعلامى د. محمد محسن ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل، وتدور قصة العمل في إطار درامي شعبي على مدار 30 حلقة.

أبطال مسلسل الريس

مسلسل الريس يشارك في بطولته كل من الفنان عمرو سعد، تارا عماد حاتم صلاح، سما إبراهيم ، عمر السعيد ، نوران ماجد ، صفوة، وأحمد عبد الحميد، وعلاء مرسي، عبد العزيز مخيون ، دنيا ماهر ، بسنت شوقى بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين