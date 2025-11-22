حققت أمنيتي.. هالة صدقي توجه رسالة إلى مي عز الدين بعد زواجها

شاركت الفنانة هالة صدقي، صورة جديدة مع الفنانة مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور في أحدث ظهور على انستجرام.

وكتبت مي عز الدين: “مبروك لأجمل عروسة في أسرة الوسط الفني واخيرا حققتي امنيتي ربنا يسعدكم ويبعد عنكوا كل شر”.

هالة صدقي على انستجرام

وظهر الثنائي بإطلالة رومانسية أثناء حضورها إحدى المناسبات الخاصة التي شهدت تواجد الكثير من الفنانين.

واختارت مي عز الدين فستانًا أبيض رقيقًا منحها إطلالة أقرب إلى طلة العرائس، وسط أجواء مفعمة بالترحيب والتهاني والزغاريد من الفنانين المتواجدين ومن بينهم هالة صدقي وحمادة هلال، اللذان قدّما التهنئة للعروسين وسط حالة من البهجة.

وكانت مي عز الدين قد أعلنت زواجها قبل أيام قليلة عبر عقد قران عائلي بسيط، ثم ظهرت لاحقًا في لقطات من شهر العسل مع زوجها، وهي الزيجة التي لاقت تفاعلًا واسعًا وإيجابيًا على منصات التواصل الاجتماعي من محبي الفنانة.