رمضان صبحي للقاضي: أنا لاعب كرة ومعرفش حاجة عن الشهادات
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. احذروا تقلبات الطقس الأيام القادمة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيجيري تعزيز العلاقات والقضايا الإفريقية
بعد عقر كلب مسعور لـ 20 شخصا في أسيوط .. هذه هي الإسعافات الأولية
مباراة صعبة.. عمر جابر: جاهزون للقاء زيسكو الزامبي.. ومدرب الزمالك يعلن التحدي
مدرب الزمالك: صبركم على المدربين المصريين سيصنع الفارق
تداول فيديو لمعلمة تصفع تلميذا على وجهه.. والتعليم: في تونس مش مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 22-11-2025
اليوم وغدا.. مواجهات لا تفوتك فى دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.. الأهلي ضد شبيبة القبائل الأبرز
ليس جريمة تزوير.. كواليس محاكمة الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة اللوحات الفنية
المصريون يتوافدون على لجان التصويت بانتخابات النواب في كينيا وإثيوبيا| صور
بعد غد.. بدء الاقتراع داخل مصر في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حققت أمنيتي.. هالة صدقي توجه رسالة إلى مي عز الدين بعد زواجها

مي عز الدين وزوجها
مي عز الدين وزوجها
سارة عبد الله

شاركت الفنانة هالة صدقي، صورة جديدة مع الفنانة مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور في أحدث ظهور على انستجرام.

وكتبت مي عز الدين: “مبروك لأجمل عروسة في أسرة الوسط الفني واخيرا حققتي امنيتي ربنا يسعدكم ويبعد عنكوا كل شر”.  

هالة صدقي على انستجرام 

وظهر الثنائي بإطلالة رومانسية أثناء حضورها إحدى المناسبات الخاصة التي شهدت تواجد الكثير من الفنانين.

واختارت مي عز الدين فستانًا أبيض رقيقًا منحها إطلالة أقرب إلى طلة العرائس، وسط أجواء مفعمة بالترحيب والتهاني والزغاريد من الفنانين المتواجدين ومن بينهم هالة صدقي وحمادة هلال، اللذان قدّما التهنئة للعروسين وسط حالة من البهجة.

وكانت مي عز الدين قد أعلنت زواجها قبل أيام قليلة عبر عقد قران عائلي بسيط، ثم ظهرت لاحقًا في لقطات من شهر العسل مع زوجها، وهي الزيجة التي لاقت تفاعلًا واسعًا وإيجابيًا على منصات التواصل الاجتماعي من محبي الفنانة.

هالة صدقي مي عز الدين أحمد تيمور انستجرام

ليلى عبداللطيف

عادت لإثارة الجدل.. ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة توقعاتها بشأن اختفاء مواليد 2006- 2009

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

محاولة اختطاف طالب فى السويس

صرخة أنقذت طالبًا من الاختطاف | صور

صلاة الفجر

7 عبادات بعد صلاة الفجر تجلب لك خير الدنيا والآخرة.. لا تغفل عنها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

حالة الطقس

استمرار الارتفاع التدريجي.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الجو اليوم السبت

إعلان بليم للمحيط

مركز المخاطر البحرية يشارك في إعداد إعلان بليم للمحيط بمؤتمر COP30 بالبرازيل

عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر

اتحاد أمهات مصر: نطالب بإعادة تقييم منظومة الإشراف بالمدارس الدولية والخاصة

الدكتور عمرو زكريا

مركز الحد من المخاطر البحرية يعرض رؤية متكاملة للتنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق للدول الساحلية باستخدام الذكاء الاصطناعي

بالصور

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

الشرقية تنتهي من تجهيز اللجان الإنتخابية لإستقبال الناخبين..الاثنين

لجنة انتخابية
لجنة انتخابية
لجنة انتخابية

صحة الشرقية: 73 ألف زيارة منزلية ضمن مبادرة رعاية كبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بنتلي تحول أبواب سياراتها إلى عروض ضوئية مدتها 11 ثانية

بنتلي
بنتلي
بنتلي

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

