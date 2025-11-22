قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
فن وثقافة

خطأ غير مقصود.. أحمد السقا يبرر أزمة طليقته مها الصغير مع اللوحات الفنية

أحمد السقا ومها الصغير
أحمد السقا ومها الصغير
أحمد إبراهيم

أطلّ النجم أحمد السقا اليوم الجمعة على شاشة قناة دجلة العراقية في حلقة جديدة من برنامج “تابوو” مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، حيث كشف خلال الحوار عن مجموعة من الاعترافات الشخصية والفنية التي تُطرح للمرة الأولى على الشاشة، في لقاء حمل جرأة ووضوحًا لافتين.

وجاءت الحلقة بتوقيع المخرج محمد زكريا، الذي نجح في تقديم السقا داخل إطار بصري وحواري يعكس ثقل الضيف وقيمة التصريحات التي أدلى بها، لتظهر الحلقة كواحدة من أقوى حلقات البرنامج خلال موسمه الحالي.

وفي حديثه عن الجدل المتعلّق بالرسوم وما أثير حولها مؤخرًا، قال السقا بصراحة كاملة:«أنا مش بعرف أرسم… آخري أرسم أشكال هندسية، وأنا عارف أنت عايز تعمل إسقاط على إيه. لكن هي أم أولادي… أيوة غلطت، لكن خطأ غير مقصود أكيد».

وأضاف موضحًا:«وعندنا دعاء في مصر بيقول: ربنا يكفيك شر الغفلة، فإنت مش عارف المحيطين اللي حواليك زرعوا في دماغك إيه فغفلوك».

السقا وعلاقاته الاجتماعية

وتطرّق السقا للحديث عن شخصيته وتعاملاته الاجتماعية، قائلاً:«وأنا دائرة علاقاتي صغيرة، لكن كل مصر أصحابي… أنا مش ملاك، فيّ الطيبة والشر، لكن وصلت لمرحلة من النضج اللي تخليني أسيطر على حتة الشر اللي جوايا».

ويُعدّ هذا الظهور واحدًا من أكثر لقاءات أحمد السقا صراحةً في الفترة الأخيرة، لما تضمّنه من فتح ملفات شخصية حسّاسة تتعلق بأسرته، وعلاقاته، وصورته أمام الجمهور، إلى جانب رؤيته لطبيعة الغفلة وتأثير المحيطين على الإنسان.

أحمد السقا يتحدث عن الطلاق 

وتطرق السقا للحديث عن انتشار حالات الطلاق في المجتمع، مؤكدًا: «كنت أفكر في هذا السؤال منذ يومين… لا أدري هل هو فيروس منتشر في الجو أم ماذا؟، فهو موجود في المجتمع كله، وأسبابه متعددة، سواء مادية أو عاطفية أو سياسية، وكل شخص له وسيلته، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها».

وأوضح موقفه من تصور الناس للوسط الفني والإعلامي قائلاً: «أما فكرة القول إن الطلاق منتشر في الوسط الفني أو الرياضي أو الإعلامي؛ فالأمر لا يقتصر علينا، لكن يُسمع أكثر؛ لأننا دائمًا تحت المجهر، كما نقول».

أحمد السقا الفنان احمد السقا أعمال أحمد السقا نزار الفارس أفلام أحمد السقا

