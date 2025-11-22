قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
فن وثقافة

مصطفى كامل يدرس شطب إسلام كابونجا

سعيد فراج

نشر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن أزمة مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا بسبب التجاوزات بأغنيته الجديدة حيث تدرس النقابة شطبه نهائيًا من نقابة المهن الموسيقية. 

وقال مصطفى كامل : قولًا واحدًا لا مكان لهذا الشخص بيننا وإيقاف التصريح الربع سنوي له.. وغدًا بإذن الله استطلاع رأي الزملاء بلجنة العمل بشطبه نهائيًا، تم تحذيره كثيرًا.. وتم التنبيه عليه كثيرًا ولا حياة لمن تنادي.

وأوضح مصطفى كامل، أن مسؤولية ترخيص ورقابة كلمات الأغاني، تقع على وزارة الثقافة والرقابة على المصنفات الفنية، قائلًا: مع العلم أن مسئولية ترخيص ورقابة وإجازة كلمات الأغاني تعود إلى وزارة الثقافة والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية.

بلاغ عاطف إمام ضد مصطفى كامل 

من ناحية أخرى تقدم الموسيقار عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى السابق، ببلاغ في مباحث الانترنت ضد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير.

وأرفق المستشار فهد مرزوق المحامي دفاع الموسيقار عاطف إمام بالبلاغ فلاشة تحتوي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان مصطفى كامل خلال اجتماع مع اعضاء مجلس نقابة الموسيقيين قال فيه "ده واحد بيموت ناس وبيستثني نفسه" كما قال "لما أحالته للتأديب الناس قالتلي حرام عشان ولاده.. زعلانين من التأديب بسبب لجنة العلاج هيضره العلاج ومضرهوش التحرش".

وقال مرزوق أنه فوجئ بعدة تقارير تشير إلى أن المقصود من كلام مصطفى كامل نقيب الموسيقيين هو موكله خاصة أنه كان مسؤولا عن لجنة العلاج التي تحدث عنها.

وكان تقدم الموسيقار عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى السابق ورئيس لجنة الخدمات داخل النقابة، ببلاغ رسمي ضد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، متهمًا إياه بعرقلة الإجراءات القانونية ومنعه من ممارسة حقه في الاستئناف على قرار صادر عن مجلس التأديب، حيث أحيل إلى مجلس التأديب ورفض النقيب تسليمه صورة من قرار المجلس، فضلًا عن حجب النقابة القرار دون وجه حق.

وقال المستشار فهد مرزوق دفاع الموسيقار عاطف إمام إنهم توجهوا إلى نقابة الموسيقيين للتقرير بالطعن بالاستئناف والحصول على صورة رسمية من قرار المجلس.

كان اتهم البلاغ الذي حمل الرقم 3514 لسنة 2025 إداري عابدين، مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بحجب قرار صادر عن مجلس التأديب، ما حال دون تمكين موكله من الطعن بالاستئناف، وهو ما اعتبره "منعًا من ممارسة حق قانوني أصيل" يكفله القانون المصري واللوائح الداخلية للنقابة.

وفي تفاصيل البلاغ، أشار مرزوق إلى أن موكله تعرّض لتجاوزات إدارية متكررة، أبرزها تعطيل وصول القرار التأديبي إليه في الوقت القانوني المناسب، ما يُعد إخلالًا بمبدأ الشفافية ويطرح علامات استفهام حول آلية إدارة الملفات القانونية داخل النقابة.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

احمد عيد

مفاجأة بشأن تجديد عقد أحمد عيد.. تفاصيل

الونسو

تشابي ألونسو يبرر تراجع أهداف مبابي ويشيد بكورتوا قبل مواجهة إلتشي في الليجا

شيكوبانزا

أحمد عبد الرؤوف يكشف عن موقف شيكو بانزا من مواجهة زيسكو

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

